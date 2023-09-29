Эксперт: Россия готовится к затяжной войне

Россия все еще готовится к длительной войне с Украиной, об этом в интервью телеканалу TV3 заявил директор Центра безопасности и стратегических исследований Национальной академии обороны Том Ростокс.
Ростокс отметил, что Россия наращивает производство артиллерийских боеприпасов и танков, и, к сожалению, у них "многое получается".
Кроме того, в распоряжении России остаются достаточно большие средства, чтобы как частично обойти санкции для поддержки своей военной промышленности, так и закупать боеприпасы для атак.
В то же время эксперт не беспокоится по поводу "усталости от войны" в западных странах. По его мнению, в настоящее время этого действительно нет, но вот будет ли поддержка Запада достаточной для того, чтобы украинцам удалось вернуть свои территории, - это другой вопрос.
По его мнению, наибольшим риском в контексте поддержки Украины Западом является исход предстоящих президентских выборов в США.
Ростокс отметил, что Украина не достигла тех целей, на которые изначально рассчитывала в ходе контрнаступления летом этого года. Уже сейчас эксперты расходятся во мнении, удастся ли Украине в этом году прорвать оборонительные рубежи России - как из-за оборонительных укреплений России, так и потому, что Украина не получила всего необходимого для этого вооружения.
Поэтому реального прорыва оборонительных рубежей на данный момент не происходит, и создается впечатление, что России, несмотря на все проблемы и большие потери, удается заново укрепляться в местах поражений.
По мнению эксперта, Украина продолжает тактику "прорыва" российской обороны небольшими боевыми подразделениями.
Для большей контратакующей мощи им необходимо собрать более крупные силы, но тогда есть риск, что такие группировки будут подвергнуты мощной бомбардировке.
Ростокс признал, что существует высокий риск того, что Россия возобновит бомбардировки энергетической инфраструктуры Украины предстоящей зимой.
Мощность этих ударов в настоящее время трудно оценить, поскольку трудно понять, насколько армия смогла пополнить запасы ракет и ударных беспилотников, но сейчас Украина имеет более совершенные системы ПВО, чем в прошлом году.
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