Эксперт: Россия готовится к затяжной войне

Ростокс отметил, что Россия наращивает производство артиллерийских боеприпасов и танков, и, к сожалению, у них "многое получается".

Кроме того, в распоряжении России остаются достаточно большие средства, чтобы как частично обойти санкции для поддержки своей военной промышленности, так и закупать боеприпасы для атак.

В то же время эксперт не беспокоится по поводу "усталости от войны" в западных странах. По его мнению, в настоящее время этого действительно нет, но вот будет ли поддержка Запада достаточной для того, чтобы украинцам удалось вернуть свои территории, - это другой вопрос.

По его мнению, наибольшим риском в контексте поддержки Украины Западом является исход предстоящих президентских выборов в США.