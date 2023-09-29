Сколько участники зарабатывают на пропагандистских шоу в РФ?

Илья Шепелин говорит, что есть два способа монетизировать свое участие в пропагандистских ток-шоу.

Первый способ - это плата за участие. По его словам, даже неизвестные "эксперты" могут заработать неплохие гонорары за участие.

"Понятно, что участникам ток-шоу платят. Они иногда просто костюмы переодевают и ходят по разным студиям.

За эфир они получают на самом деле не так уж много, по 200-300 долларов. Но если ты ходишь на три эфира в день, уже получается неплохая сумма.

А если ты становишься чуть известнее, это еще лучше", - рассказал Шепелин в программе "ТЧК".

Илья Шепелин привел пример постоянного участника подобных пропагандистских шоу.

"Например, Майкл Бом. Он представляется как "американский журналист". Но последняя его работа в газете - это Moscow Times в 2007 году или, может быть, в 2010-м. С тех пор Майкл Бом не уехал из России, ни на какую работу журналистскую не устроился. Он просто ходит по телеканалам и является "американцем для битья", - отметил журналист.

Второй способ заработка - это высказывание неких тезисов, согласованных с заказчиком, который напрямую не связан с создателями передачи.

Шепелин утверждает, что такая услуга может стоит до тысячи долларов. Сейчас многие "эксперты" в РФ поддерживают действия Азербайджана в Нагорном Карабахе, что, по мнению эксперта, может указывать на "заказ".

"Они по-своему монетизируют свой труд. Поэтому состоятельным человеком за год работы на российском телевидении стать вполне можно. Тем более что бюджеты на это изначально выделяются", - заверил журналист в передаче "ТЧК" на Rus.LSM.