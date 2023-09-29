В Каннах был показан спектакль об Алле Пугачевой

Кирспуу решил сохранить интригу и ушел от ответа на вопрос, будет ли сама Примадонна задействована в спектакле "Айсберг" в Каннах. Мы несколько раз попросили внести ясность, но подтвердить или опровергнуть присутствие Пугачевой в Каннах Рене Кирспуу явно не желал.

Эстонский режиссер Рене Кирспуу Фото: Toomas Huik

"Вы не представляете, сколько у меня в эти дни работы. Я новостей никаких не читаю и что и кто пишет - не знаю. У нас подготовка, репетиции, встречи. Мне некогда с вами говорить, напишите, позже появится время - я вам, возможно, смогу ответить. У вас своя работа, у меня - своя", - сказал Кирспуу.

Смеем предположить, что если бы Примадонна действительно принимала участие в громкой премьере, этот факт бы точно анонсировался совсем иначе. Причем не только организаторами фестиваля, но и самой певицей и ее звездным супругом Максимом Галкиным, который активно ведет социальные сети. А так это похоже на смачную приманку, которую жадно заглотили некоторые российские СМИ.

Зрители, которые видели афишу спектакля, удивляются: как Юлия Ауг похожа на Аллу Пугачеву в молодости! Фото: Афиша спектакля Айсберг

Фестиваль Рене Кирспуу "Летят журавли" в Каннах - отличный имиджевый ход, который известный режиссер и продюсер затеял с главными российскими звездами, избравшими собственную траекторию полета вдали от российских просторов и берегов. Ставка - на громкие имена, на эффектное сочетание арта, гламура и серьезной литературы.

В рамках фестиваля также пройдут мероприятия, посвященные актрисе Маргарите Тереховой. Ее дочь Анна предоставит фотографии из семейного архива и расскажет о том, как сложилась карьера и судьба звезды фильмов "Собака на сене", "Д’Артаньян и три мушкетера" и других.

Также во Францию приедет писатель Владимир Сорокин. Он представит проект "15 портретов Федора Достоевского".