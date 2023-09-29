В Каннах был показан спектакль об Алле Пугачевой

Эстонский режиссер и продюсер Рене Кирспуу организовал во французских Каннах фестиваль "Летят журавли", в рамках которого 28 сентября был показан спектакль по пьесе Михаила Дурненкова "Айсберг". Об этом рассказывает Limon.ee.
Примадонну сыграет актриса Юлия Ауг. Российская актриса, уехавшая от войны и в последнее время проживающая в Таллинне, сегодня уже отправилась на подготовку к громкой премьере во Францию.
Героиня Ауг в "Айсберге" - сумасшедшая, вообразившая себя Пугачевой. От этой мании ее пытаются вылечить в психбольнице. Горячечный бред периодически прерывается страстными монологами, обращенными к Пугачевой. "Во всем, что случилось потом, я обвиняла только ее… Ты могла остановить войну... Ты можешь всё! Можешь изменить мир, навести порядок и вернуть справедливость, вернуть детям родителей, сделать так, чтобы никто не страдал! Одной песней, одним словом!" - так будет звучать роль Ауг.
По сюжету реальная Пугачева должна посетить палату с Ауг и сказать, или же спеть, какие-то самые важные, чудодейственные слова.
Журналистке портала Limon.ee Светлане Карабут удалось дозвониться до Рене Кирспуу. Вот только режиссер был немногословен, видимо, стараясь перед громкой премьерой сохранить интригу.
"Мне нужно бежать в аэропорт встречать Юлию Ауг!" - ответил Рене Кирспуу на наш телефонный звонок сегодня после обеда.
Кирспуу решил сохранить интригу и ушел от ответа на вопрос, будет ли сама Примадонна задействована в спектакле "Айсберг" в Каннах. Мы несколько раз попросили внести ясность, но подтвердить или опровергнуть присутствие Пугачевой в Каннах Рене Кирспуу явно не желал.
"Вы не представляете, сколько у меня в эти дни работы. Я новостей никаких не читаю и что и кто пишет - не знаю. У нас подготовка, репетиции, встречи. Мне некогда с вами говорить, напишите, позже появится время - я вам, возможно, смогу ответить. У вас своя работа, у меня - своя", - сказал Кирспуу.
Смеем предположить, что если бы Примадонна действительно принимала участие в громкой премьере, этот факт бы точно анонсировался совсем иначе. Причем не только организаторами фестиваля, но и самой певицей и ее звездным супругом Максимом Галкиным, который активно ведет социальные сети. А так это похоже на смачную приманку, которую жадно заглотили некоторые российские СМИ.
Фестиваль Рене Кирспуу "Летят журавли" в Каннах - отличный имиджевый ход, который известный режиссер и продюсер затеял с главными российскими звездами, избравшими собственную траекторию полета вдали от российских просторов и берегов. Ставка - на громкие имена, на эффектное сочетание арта, гламура и серьезной литературы.
В рамках фестиваля также пройдут мероприятия, посвященные актрисе Маргарите Тереховой. Ее дочь Анна предоставит фотографии из семейного архива и расскажет о том, как сложилась карьера и судьба звезды фильмов "Собака на сене", "Д’Артаньян и три мушкетера" и других.
Также во Францию приедет писатель Владимир Сорокин. Он представит проект "15 портретов Федора Достоевского".
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