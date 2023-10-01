Седокова не носит обручальное кольцо, а Пугачева выступила в Каннах?

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Анна Седокова не носит обручальное кольцо?

Уже которую неделю не утихают слухи о том, что Анна Седокова рассталась с супругом - латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Ранее она рассказала подписчикам, что в ее жизни произошли перемены. Знаменитость вернулась в РФ и вместе с сыном начала искать квартиру. Она отметила, что началась новая глава ее жизни.

Теперь же в сторис Анна делится кадрами, на которых рекламирует "кольцо желаний" из Израиля. Из чего можно сделать вывод, что она не носит обручальное кольцо.

Янис Тимма в соцсетях тоже говорит о новой главе. На аватарке - фото с Анной. Сам спортсмен сейчас находится в Греции. Недавно стало известно, что он продолжит карьеру в стамбульской команде высшей лиги Турции "Дарюшшафака".