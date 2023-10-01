Седокова не носит обручальное кольцо, а Пугачева выступила в Каннах?

Еженедельно RUS TVNET рассказывает о самых громких слухах недели в мире шоу-бизнеса. На этот раз в рубрике "Звездные страсти" поговорим об Алле Пугачевой и Анне Седоковой.
Еженедельная рубрика RUS TVNET "Звездные страсти" обозревает самые громкие слухи о знаменитостях, которые за последние 7 дней публиковала желтая пресса.
Вам решать, верить в эти истории или нет, но можно смело посплетничать в комментариях. Присоединяйтесь!
Анна Седокова не носит обручальное кольцо?
Уже которую неделю не утихают слухи о том, что Анна Седокова рассталась с супругом - латвийским баскетболистом Янисом Тиммой. Ранее она рассказала подписчикам, что в ее жизни произошли перемены. Знаменитость вернулась в РФ и вместе с сыном начала искать квартиру. Она отметила, что началась новая глава ее жизни.
Теперь же в сторис Анна делится кадрами, на которых рекламирует "кольцо желаний" из Израиля. Из чего можно сделать вывод, что она не носит обручальное кольцо.
Янис Тимма в соцсетях тоже говорит о новой главе. На аватарке - фото с Анной. Сам спортсмен сейчас находится в Греции. Недавно стало известно, что он продолжит карьеру в стамбульской команде высшей лиги Турции "Дарюшшафака".
Тимма провел часть прошлого сезона без клуба и в марте дебютировал в чемпионате Пуэрто-Рико за "Гризес де Умакао", однако после четырех матчей, в которых он в среднем набирал девять очков, 2,8 подбора и 2,5 передачи, пути Тиммы и клуба разошлись. После этого латвийский баскетболист провел сезон в лиге Big3 в команде Aliens. Ранее он выступал в Джи-Лиге НБА, в команде "Лейкленд Мэджик", а до этого - в казанском "УНИКС".
Паре неоднократно приписывали расставание. Продолжаем следить за событиями...
Алла Пугачева выступила в Каннах?
На этой неделе в российских СМИ гуляла новость: "Эстонский режиссер Рене Кирспуу представит во Франции спектакль с Аллой Пугачевой". Журналистам Limon.ee удалось до него дозвониться.
Эстонский режиссер и продюсер Рене Кирспуу организовал во французских Каннах фестиваль "Летят журавли", в рамках которого будет показан спектакль с Аллой Пугачевой - такая информация во вторник, 26 сентября, разлетелась по Интернету. Как оказалось, новость эта несколько преувеличена. И если в первоисточнике указано, что Примадонна будет участвовать в фестивале на Лазурном берегу заочно, некоторые сайты решили этим незначительным уточнением пренебречь.
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