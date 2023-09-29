В аэропорту Хельсинки пылятся десятки роскошных автомобилей с номерами РФ

На парковках аэропорта припаркованы роскошные автомобили стоимостью в миллионы евро с российскими номерами.

Пожалуй, самым ценным из них является Mercedes Benz GLE 63s AMG. В Финляндии такая новая машина стоит более 300 000 евро.

На стоянке также можно найти Porsche Cayenne GTS, который стоит более 200 000 евро, и BMW X7 M50d, который лишь немного дешевле. Есть также несколько Land Rover и Lexus по цене выше 100 000 евро.

Судя по слою пыли, некоторые машины стоят там уже давно.

На грязном заднем стекле Chevrolet большими буквами по-английски написано Go away! и "Слава Украине!".

Журналисты Yle поговорили с Валерием, который припарковал свой новый автомобиль Audi A4 Allroad Quattro с российским номером на стоянке аэропорта. Он ответил на звонок по своему французскому телефону и сообщил, что путешествует по Европе. Валерий сказал, что собирается получить гражданство ЕС.

Хотя Валерий сейчас находится в ЕС, он регулярно ездит в Россию навестить родственников. Он сожалеет, что больше не сможет пересечь границу на своей машине.

"Печально, что простые граждане так сильно страдают от конфликтов между ЕС и Россией", - сказал Валерий финскому телеканалу.

Ранее RUS TVNET сообщал, что пересекать границу Финляндии больше не смогут транспортные средства на российских номерах.