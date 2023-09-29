Фото ⟩ В Риге пытаются успеть привести в порядок улицу, по которой пройдет маршрут чемпионата мира по бегу

Забеги на разные дистанции пройдут уже в конце этой недели, однако в соцсетях звучат опасения, что Рига не готова к чемпионату мира по бегу - опубликованы фото, на которых видно, что на улице Слокас во всю продолжаются ремонтные работы и ничто не свидетельствует о том, что вскоре там смогут пробежать сотни спортсменов.

Как заявила агентству LETA представитель организаторов чемпионата Улрика Плотниеце, ситуация находится под контролем.

От Рижской думы получено обещание, что до начала забега в месте ремонтных работ будет положен асфальт и бегунам ничто не будет угрожать.

Несмотря на это, у организаторов есть и план Б на случай, если все-таки трасса для забега не будет готова полностью. Что это за план, Плотниеце не раскрыла.

Рижская дума обещала и агентству LETA, что до забега участок ремонтных работ будет приведен в порядок. Этой ночью планируется провести работы по асфальтированию, и к забегу в воскресенье трасса будет готова.

Напомним, в конце недели в Риге пройдет чемпионат мира по бегу, на котором выступят несколько сотен бегунов элитного уровня, среди которых и пять владельцев мировых рекордов. Спортсмены будут бороться за титулы чемпионов мира в беге на милю, 5 километров и полумарафоне.

VAI RĪGA IR GATAVA PASAULES ČEMPIONĀTAM?



Neticami, bet pēc 2 dienām pa Slokas ielu pretī uzvarai trauksies Pasaules čempionāta pusmaratonā dalībnieki 🫨



True Riga experience - skrien caur ceļu stroiku? pic.twitter.com/0WUz7n3p6q — Andrejs Urbāns (@AndrejsUrbans) September 29, 2023