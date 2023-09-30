Под Лудзой автомобиль въехал в пруд: погибли два человека

Вызов на место происшествия в VUGD поступил в пятницу в 8:18. По прибытии на место выяснилось, что под водой в пруду находится автомобиль. При его осмотре были обнаружены и извлечены на берег два мертвых человека. После этого с помощью спасательной машины автомобиль был поднят из пруда.

Также в пятницу днем ​​спасатели VUGD спасли человека, упавшего в зерносушилку в Белявской волости Гулбенского края. Поскольку пострадавший находился на высоте около шести метров, пожарные с помощью гидравлического инструмента проделали в стене проем, добрались до пострадавшего, которого поместили на специальную доску, а затем сняли и передали в Службу неотложной медицинской помощи (NMPD).

В 17:37 пожарные выехали в волость Бунка Южно-Курземского края, где горело хозяйственное здание площадью 100 квадратных метров. Тушение пожара завершилось в 20:40. В работах по тушению также приняли участие пожарные из муниципалитетов Гавиезе и Тадайкю.

Около 5 часов утра на улице Земгалес в Олайне в девятиэтажном жилом доме загорелись лифт, лифтовая шахта и машинное помещение площадью 3,75 квадратных метра. Из квартиры на девятом этаже при помощи автолестницы эвакуировали человека. Работы на месте закончились в 7 часов утра.

Всего за минувшие сутки в VUGD поступило 45 вызовов - 15 на пожаротушение, 18 на спасательные работы, а 12 вызовов оказались ложными.