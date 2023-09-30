В этом году из-за высокой температуры воздуха в Германии умерло около 3100 человек, подсчитали специалисты в области здравоохранения.
Волна жары в Германии забрала жизни 3100 человек
Больше всего жертв жары было среди людей старше 75 лет, следует из последнего доклада Института Роберта Коха (RKI).
Среди жертв жары больше женщин, чем мужчин, однако главный научный институт правительства в области биомедицины отметил, что это может быть связано с тем, что среди пожилых людей, в целом, больше женщин.
В зависимости от интенсивности волн жары число жертв высокой температуры воздуха каждый год разное.
По данным RKI, в 2018, 2019 и 2015 годах ежегодно жара уносила более 6000 жизней. в 2014, 2016, 2017 и 2021 годах число жертв жары составляло от 1000 до 1700 человек в год.
У большинства жертв из-за жары обострились другие заболевания, которые привели к смерти.
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