В субботу в автоавариях погибли три человека, двое из них - подростки

Около 15:30 в Смилтене на улице Атмодас подросток, управлявший мопедом Peugeot Ludix, перевернулся и столкнулся с автомобилем VW Sharan. Водитель мопеда получил смертельные травмы и погиб в результате аварии.

Около 17:30 в Трупи Вилянской волости Резекненского края подросток не справился с управлением автомобилем Audi 80, который съехал с дороги и перевернулся. Пассажир автомобиля, тоже несовершеннолетний, погиб в результате аварии.

Около 20:00 в Марупском крае мужчина, управлявший самоходным компактным погрузчиком Locust L752, при неизвестных обстоятельствах съехал в пруд и погиб.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 84 дорожно-транспортных происшествий, в трех из уже упомянутых ДТП есть погибшие, а в 11 авариях пострадали 13 человек. Среди пострадавших - один пешеход и трое водителей электросамокатов.

По данным Государственной полиции, больше всего дорожно-транспортных происшествий - 50 - зарегистрировано в Рижском районе, в них пострадали семь человек.