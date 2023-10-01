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Фото, видео ⟩ ISW: Россия сбила собственный Су-35

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Бомбардировщик Су-35
Бомбардировщик Су-35 Фото: AFP/SCANPIX

Источники в России подтвердили, что российская ПВО в пятницу, 29 сентября, недалеко от украинского города Токмак сбила российский же бомбардировщик Су-35. Об этом сообщает американский аналитический центр Институт изучения войны (ISW). Однако обстоятельства инцидента до сих пор неясны.

Согласно более раннему анализу экспертов ISW, инцидент не стал чем-то удивительным, поскольку как Украина, так и Россия используют самолеты советских времен, что увеличивает риск путаницы в спорном воздушном пространстве. Таким образом, подобный случай не свидетельствует о существенной проблеме российской ПВО.

ВВС Украины заявили, что за последние сутки осуществили 17 атак на российские войска, вооружение и военную технику, а также восемь атак, которые были направлены против систем ПВО противника, сообщает Укринформ.

За тот же период Россия нанесла 99 авиаударов.

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