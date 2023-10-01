Фото, видео ⟩ ISW: Россия сбила собственный Су-35

Согласно более раннему анализу экспертов ISW, инцидент не стал чем-то удивительным, поскольку как Украина, так и Россия используют самолеты советских времен, что увеличивает риск путаницы в спорном воздушном пространстве. Таким образом, подобный случай не свидетельствует о существенной проблеме российской ПВО.

The best picture of the Russian Su-35 which got shot down by friendly fire of a S-300 near Tokmak, Zaporizhzhia Oblast.



Source: https://t.co/MxTCW8RBh4#Ukraine #Zaporizhzhia #Tokmak pic.twitter.com/kLc2lyCGwb — (((Tendar))) (@Tendar) September 30, 2023

ВВС Украины заявили, что за последние сутки осуществили 17 атак на российские войска, вооружение и военную технику, а также восемь атак, которые были направлены против систем ПВО противника, сообщает Укринформ.

За тот же период Россия нанесла 99 авиаударов.

💥 Report that Russian S-300 air defense system in occupied Tokmak in Ukraine shot down their own Russian air force plane.

<Borat>GREAT SUCCESS!</Borat> pic.twitter.com/YFQW0Di45N — Igor Sushko (@igorsushko) September 28, 2023