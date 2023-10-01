"Движение "За"": отказ от общественных СМИ на русском угрожает безопасности Латвии

По словам исполнительного директора "За" Микса Целминьша, NDK является важным документом для определения будущих приоритетов в укреплении безопасности страны.

Однако, по мнению партии, необходим диалог по поводу содержащегося в документе намерения прекратить использование русского языка в государственных СМИ с 1 января 2026 года.

"На наш взгляд, это недальновидное решение, угрожающее безопасности Латвии. Наши эксперты по национальной безопасности и латвийские общественные СМИ также отмечают, что ни Латвийское радио, ни Латвийское телевидение, ни Совет общественных электронных СМИ не принимали участия в оценке и принятии этого решения", - говорит Целминьш.

В интересах национальной безопасности Латвии необходимо укреплять единое информационное пространство для всех граждан, независимо от их родного языка и уровня владения латышским языком, считают политики "За".

"В нынешней ситуации с безопасностью недопустимо, чтобы латвийское государство своими недальновидными решениями поощряло часть населения страны входить в информационное пространство, где доминируют российские нарративы и пропаганда", - говорится в заявлении партии.

По мнению исполнительного директора "За", необходимо бороться за то, чтобы граждане были информированы о том, что происходит в Латвии, и получали информацию из надежных и демократических СМИ.

"Раскол общества на несколько информационных пространств может существенно повлиять на устойчивость латвийского общества к различного рода угрозам, в том числе и гибридным", - выражают свою обеспокоенность представители партии.

По данным "За", аудитория портала Rus.LSM.lv в августе этого года достигла более 200 000 человек.