Видео ⟩ Программа рассказывает, что известно о спикере Сейма Дайге Миерине

Новичок в Сейме, но не в политике. Недавно избранная спикер Сейма Дайга Миериня имеет более чем 20-летний опыт работы в думе самоуправления. Широкой общественности она мало знакома. Предыдущий кандидат Гунарс Кутрис должность не получил, так как благосклонно отозвался о вновь осужденном на этой неделе Айваре Лембергсе. Лембергс по-прежнему является кандидатом на пост премьер-министра от СЗК. Миериня до этого тоже высказывала свою поддержку Лембергсу. Она отказалась комментировать свою позицию на данный момент, сославшись на разграничение, передает Nekā personīga.
За несколько дней до того, как законодатель должен был принять решение о следующем спикере Сейма, кандидат Гунарс Кутрис в интервью выделился лестными высказываниями об Айваре Лембергсе.
Это стоило ему еще не полученной должности. Несмотря на то, что депутаты три тура голосовали за его кандидатуру, всем в Сейме было известно, что Кутрису не хватает поддержки и СЗК выдвинет другого кандидата. Выбор пал на депутата Дайгу Миериню. Ее выбрали 55 голосами сразу после провала Кутриса.
От чиновницы в Службе государственных доходов до второго высшего должностного лица в Латвии. Дайга Миериня более 10 лет возглавляла Царникавскую думу, но, как сама говорит, в большой политике впервые.
Выборы в 14-й Сейм - первые, на которых баллотировалась Дайга Миериня. Решение не было связано с тем, что после объединения краев бывшая руководительница должна была перейти в оппозицию.
Миериня, может быть, новичок в Сейме, но политика ей не чужда. Окончила Адажскую восьмилетнюю школу, продолжила образование в Булдурском техникуме народного хозяйства. Затем поступила в Латвийский сельскохозяйственный университет, где получила степень бакалавра в садоводстве. Совсем скоро после этого начала свой путь в разных секторах чиновничества.
Изначально работала в Службе госдоходов, но работу совсем скоро оставила в пользу Министерства сообщения.
Параллельно в 2001 году начала политическую карьеру, когда была избрана депутатом Царникавской волостной думы от местной партии "За свою волость". В партии она не задержалась. Уже на следующих выборах 2005 года стартовала от "Народной партии" Андриса Шкеле и была переизбрана в думу. В этой партии Миериня тоже недолго пробыла.
Она не помнит, когда конкретно вступила в Латвийский крестьянский союз, членом которого является до сих пор. На выборах 2009 года заявила о себе как о кандидате от объединения Союза зеленых и крестьян, "Нового времени" и партии Visu Latvijai!.
Работу в думе и Министерстве сообщения совмещала с креслами в различных советах и комиссиях. Менее чем через год после вступления в должность заведующей отделом, стала также членом совета Kurzemes ceļi. В 2004 году дополнила свое портфолио и креслом в совете Elektronisko sakaru direkcija.
Кроме того, Миериня тогда стала членом двух постоянных комиссий - Государственного акционерного общества Latvijas Valsts Radio un televīzijas centrs и Digitālais Latvijas Radio un televīzijas centrs. Эти компании были связаны с громкой аферой цифрового телевидения.
Обе комиссии были созданы с целью мониторинга адвокатского бюро, которое представляло компании в судебном процессе против британской компании Kempmayer Media Limited. Миериня туда попала, так как в министерстве работала в отделе аудита. Работа в комиссии не была плохо оплачиваемой.
Уже в первый год она получила за это 3600 латов. Зарплата поднималась каждый год - в 2005 году это было уже 4150 латов, в 2006 году - 4343 лата.
Не меньше жалование она получала за работу в совете Elektronisko sakaru direkcija. Если в первый год она получала за это 1795 латов, то в последний полный год работы, до ликвидации совета, зарплата была почти втрое выше - 5400 латов. Миериня работала в совете по электронной связи, когда его председателем был приближенный к Айнару Шлесерсу Лаурис Дрипе, часть так называемого "осьминога Шлесерса", и имя которого фигурировало в печально известных разговорах в "Ридзене".
В разговоре с «Nekā Personīga Миериня пояснила, что работала в совете еще до назначения туда Дрипе, причем она там была как представитель министерства и контакта с Дрипе у нее практически не было.
Миериня покинула работу в министерстве в 2009 году. В том же году, после муниципальных выборов, она стала председателем Царникавской краевой думы и осталась на посту вплоть до объединения Царникавы с соседним Адажским краем.
Сама Миериня открыто критиковала краевую реформу. Царникава была одним из тех самоуправлений, которые оспорили реформу в Конституционном суде. В 2021 году суд постановил, что объединение краев соответствует Конституции.
До объединения краев активно сотрудничала с долговременным руководителем соседней Адажской думы и нынешним депутатом Сейма Марисом Спринджуком. Nekā personīga удалось выяснить, что оба знакомы давно, поскольку росли в одном селе.
В конце 2015 года депутаты Царникавской думы проголосовали за снятие Миерини с поста председателя. Уже долгое время оппозиция обвиняла Миериню в авторитарном стиле работы и растрате бюджетных средств. Но месяц спустя она вернулась на должность.
Один из упреков в адрес Миерини связан с Межгарциемским парком предпринимательства и инноваций. В бывший советский военный городок было инвестировано семь миллионов на строительство коммуникаций и инфраструктуры, из которых три миллиона были привлечены из Евросоюза. В случае невыполнения обязательств, их придется погасить. Срок - 31 декабря этого года. Теперь финансовые обязательства по проекту переняла Адажская дума. В думе не располагают информацией о возможных бесхозяйственных действиях.
Адажская дума не планирует проверять целесообразность Межгарциемса, или других проектов Царникавской думы. Миериня не согласна с обвинениями оппозиционных депутатов. Реализация проекта Межгарциемса задержалась из-за пандемии Covid-19. Сейчас Адажский край рассчитывает на продление срока проекта - до конца 2026 года.
Как и Кутрис, Миериня благосклонно высказалась об Айваре Лембергсе. На этой неделе вступил в силу приговор апелляционной инстанции.
Лембергс признан виновным в совершении многих преступлений. Миериня не пожелала раскрывать, планирует ли и впредь партия поддерживать Лембергса как кандидата на пост премьер-министра. СЗК может совместно принять решение по этому вопросу на следующей неделе, своего мнения у нее нет.
Председатель фракции СЗК не видит проблемы в том, что Миериня до сих пор не была известна широкой общественности Латвии.
Руководство Сеймом и думой отличается, признает сама Миериня. Сейчас она пока не может назвать точные цели и амбиции в качестве председателя парламента, но сама считает, что справится с задачей.
Видео: сюжет программы Nekā personīga
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