Видео ⟩ Программа рассказывает, что известно о спикере Сейма Дайге Миерине

В конце 2015 года депутаты Царникавской думы проголосовали за снятие Миерини с поста председателя. Уже долгое время оппозиция обвиняла Миериню в авторитарном стиле работы и растрате бюджетных средств. Но месяц спустя она вернулась на должность.

Один из упреков в адрес Миерини связан с Межгарциемским парком предпринимательства и инноваций. В бывший советский военный городок было инвестировано семь миллионов на строительство коммуникаций и инфраструктуры, из которых три миллиона были привлечены из Евросоюза. В случае невыполнения обязательств, их придется погасить. Срок - 31 декабря этого года. Теперь финансовые обязательства по проекту переняла Адажская дума. В думе не располагают информацией о возможных бесхозяйственных действиях.

Адажская дума не планирует проверять целесообразность Межгарциемса, или других проектов Царникавской думы. Миериня не согласна с обвинениями оппозиционных депутатов. Реализация проекта Межгарциемса задержалась из-за пандемии Covid-19. Сейчас Адажский край рассчитывает на продление срока проекта - до конца 2026 года.

Как и Кутрис, Миериня благосклонно высказалась об Айваре Лембергсе. На этой неделе вступил в силу приговор апелляционной инстанции.

Лембергс признан виновным в совершении многих преступлений. Миериня не пожелала раскрывать, планирует ли и впредь партия поддерживать Лембергса как кандидата на пост премьер-министра. СЗК может совместно принять решение по этому вопросу на следующей неделе, своего мнения у нее нет.

Председатель фракции СЗК не видит проблемы в том, что Миериня до сих пор не была известна широкой общественности Латвии.

Руководство Сеймом и думой отличается, признает сама Миериня. Сейчас она пока не может назвать точные цели и амбиции в качестве председателя парламента, но сама считает, что справится с задачей.

Видео: сюжет программы Nekā personīga