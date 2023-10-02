Гороскоп на неделю со 2 по 8 октября: время баланса и успеха - не упустите шанс

Скорпион

Скорпионам нельзя выбирать нечестные пути достижения целей. Безнаказанно это для них точно не пройдет. Если на пути встретятся какие-то трудности, лучше лишний раз попросить о помощи своих близких, друзей или коллег. Это будет честно, пусть для некоторых и станет ударом по самолюбию. Важно помнить, что сегодня помогают нам, а потом помогаем мы. Всё в балансе, особенно сейчас - в период со 2 по 8 октября.

Стрелец

Стрельцам астрологи настоятельно советуют приобщиться к прекрасному - посмотреть какое-нибудь новое кино, прочитать книгу, посетить музей и так далее. Созерцание красивого и интересного может пробудить в этих людях энтузиазм и желание жить. Астрологи говорят Стрельцам: "Покоряйте умом то, что нельзя одолеть силой". Интеллект - сильнейшее оружие этих людей. Нужно им воспользоваться по максимуму.

Козерог

Козероги с высокой вероятностью на этой неделе выберутся из ямы сомнений и страхов. Им станет намного легче двигаться вперед в плане рабочего процесса, в любви. Если же что-то не будет получаться, это говорит лишь об одном - нужно попробовать сделать это снова. Козероги - одни из самых упорных и усидчивых людей. Это их время и их возможность стать лучшими в чем-то.

Водолей

Водолеям нужно дать шанс другим людям помочь себе в чем-то важном. Не даром же говорят, что одна голова хорошо, а две лучше. Если вторая половинка или друг предложат свою помощь в каком-то вопросе, нужно будет отодвинуть в сторону гордость. Кто-то из близких сможет помочь Водолеям решить сложную проблему с максимальной скоростью и эффективностью.

Рыбы

В любви Рыбам стоит отключить рационализм, доверившись сердцу и чувствам, но не нужно терять голову полностью и бесповоротно. Важно помнить про осторожность и здравый смысл. Ночные светила будут взывать к смелости и в финансовой сфере, но тут осторожность нужна еще большая, поскольку есть вероятность потратить лишнее или сделать что-то, что крайне негативно скажется на успехах.