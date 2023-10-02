В Мексике погибли минимум девять человек при обрушении крыши церкви

Между тем спасательные работы продолжаются, под развалинами церкви еще находятся люди. По данным местных СМИ, судьба 20 человек остается неизвестной. Указывается, что трагедия произошла во время крестин.

"Мы переживаем сейчас очень сложный момент", - цитирует AFP Хосе Армандо Альвареса - епископа епархии Тампико, к которой относится приход.

На кадрах, показанных телеканалом Milenio, видно, что десятки людей пытаются поддержать опоры церкви, в то время как другие ищут выживших в руинах.