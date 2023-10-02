Еще одна страна ЕС закрывает въезд для автомобилей с российскими номерами

"Мы очень активно работали с четверга (28 сентября) до вчерашнего дня (1 октября). Я уверен, что к концу дня (2 октября) на территории Болгарии начнет действовать запрет на въезд российских автомобилей. И хочу отметить, что для грузовиков он действует уже несколько месяцев", - сказал Златанов.

По его словам, запрет коснется не только автомобилей, но и других вещей, на которые распространяются ограничения ЕС.

По словам представителя пограничной полиции, ежемесячно в Болгарию въезжает совсем немного автомобилей с российскими номерами, однако точное число он не назвал.

Напомним, в начале сентября Еврокомиссия представила разъяснения о том, как государства-члены ЕС должны применять запрет на импорт большого списка товаров из России, в том числе автомобилей. После этого Латвия, Литва, Эстония, Польша и Финляндия запретили въезд на свою территорию автомобилей с российскими номерными знаками. С 3 октября запрет начнет действовать и в Норвегии.