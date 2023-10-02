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Фото ⟩ "Историческое событие!": в Даугавпилсе впервые прошло шоу Drag King

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Фото: Андрей Биндер / Chayka.lv

29 сентября в Даугавпилсе впервые прошло шоу Drag King, сообщает "Чайка". 

Drag King - это шоу женщин, переодетых в гротескных мужчин с ярким гримом, костюмами и движениями, рассказывает издание. Шоу проходило в рамках проекта о ментальном здоровье молодежного Красного Креста.

Фото: Андрей Биндер / Chayka.lv
Фото: Андрей Биндер / Chayka.lv
Фото: Андрей Биндер / Chayka.lv

Галерея: В Даугавпилсе впервые прошло шоу Drag King

Мероприятие называлось "Сексуальная ориентация: стоит ли об этом говорить?". На шоу были как ЛГБТ-персоны, так и те, кто хочет побороть свою гомофобию, рассказывает "Чайка". 

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