Фото ⟩ "Историческое событие!": в Даугавпилсе впервые прошло шоу Drag King

Drag King - это шоу женщин, переодетых в гротескных мужчин с ярким гримом, костюмами и движениями, рассказывает издание. Шоу проходило в рамках проекта о ментальном здоровье молодежного Красного Креста.

Мероприятие называлось "Сексуальная ориентация: стоит ли об этом говорить?". На шоу были как ЛГБТ-персоны, так и те, кто хочет побороть свою гомофобию, рассказывает "Чайка".