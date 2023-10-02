"Новое Единство" разработало поправки к Закону о гражданстве, позволяющие лишать гражданства Латвии граждан бывшего СССР, нарушивших данное при натурализации, или получении гражданства Латвии, обещание и действовавших вопреки демократическому государственному строю, закрепленному в Конституции.
"Новое Единство" предлагает лишать гражданства антигосударственно настроенных натурализовавшихся граждан
Как сообщила агентству LETA представитель "Нового Единства" Анна Удре, депутаты Сейма подготовили поправки, направленные на улучшение правовой базы для лишения гражданства Латвии, предусмотренной Законом о гражданстве. Сегодня депутаты "Нового Единство" представят их своим партнерам по коалиции.
В соответствии с законом, если лицо совершило преступление против Латвийской Республики и это подрывает правовые отношения, установленные между гражданином и государством, оно лишается гражданства Латвии при условии, что не станет лицом без гражданства. Проект поправок предусматривает возможность лишения гражданства Латвии лиц, которые нарушили обещание, данное при натурализации, и совершили любое из перечисленных в законе недопустимых действий.
"Принимая во внимание, что граждане бывшего СССР имеют возможность получить гражданство государства-преемника СССР - Российской Федерации, предусмотренные поправки не создадут ситуации, когда человек становится апатридом",
- поясняет председатель Комиссии Сейма по юридическим вопросам и подкомиссии по уголовному праву и политике наказаний Андрей Юдинс ("Новое Единство").
В связи с этим подготовленные "Новым Единством" поправки не будут иметь прямого отношения к положению Международной конвенции о сокращении безгражданства о том, что гражданства нельзя лишить лицо, не имеющее гражданства другого государства.
Получая путем натурализации гражданство Латвии, человек дает торжественное обещание быть верным стране и неукоснительно соблюдать Конституцию и законы. Получая гражданство путем натурализации, человек дает обещание быть верным Латвии, что создает комплекс прав и обязанностей, образующих взаимосвязь между гражданином и государством, поясняют в "Новом Единстве".
Невыполнение гражданином этих обязанностей также может стать основанием для пересмотра государством своих обязательств, если действия гражданина направлены против демократического государственного строя, закрепленного в Конституции Латвии, или если возникнут другие указанные в законе случаи, которые могут стать основанием для лишения гражданства.
Учитывая, что при лишении латвийского гражданства лицу может понадобиться время для получения документов о гражданстве государства-преемника СССР, а также с целью предотвращения ситуации, когда лицо не зарегистрировано в качестве гражданина, для обеспечения правового статуса лица законопроект предусматривает возможность восстановления статуса латвийского негражданина до момента получения информации о приеме или регистрации указанного лица в качестве гражданина другого государства, но не более чем на два года.
Депутаты Сейма от "Нового Единства" надеются на поддержку своих партнеров в отношении поправок к Закону о гражданстве, касающихся случаев лишения латвийского гражданства, отметила Удре.
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