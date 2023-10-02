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"Новое Единство" предлагает лишать гражданства антигосударственно настроенных натурализовавшихся граждан

rus.tvnet.lv/LETA
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Флаги Латвии и Украины
Флаги Латвии и Украины Фото: Paula Čurkste/LETA

"Новое Единство" разработало поправки к Закону о гражданстве, позволяющие лишать гражданства Латвии граждан бывшего СССР, нарушивших данное при натурализации, или получении гражданства Латвии, обещание и действовавших вопреки демократическому государственному строю, закрепленному в Конституции.

Как сообщила агентству LETA представитель "Нового Единства" Анна Удре, депутаты Сейма подготовили поправки, направленные на улучшение правовой базы для лишения гражданства Латвии, предусмотренной Законом о гражданстве. Сегодня депутаты "Нового Единство" представят их своим партнерам по коалиции.

В соответствии с законом, если лицо совершило преступление против Латвийской Республики и это подрывает правовые отношения, установленные между гражданином и государством, оно лишается гражданства Латвии при условии, что не станет лицом без гражданства. Проект поправок предусматривает возможность лишения гражданства Латвии лиц, которые нарушили обещание, данное при натурализации, и совершили любое из перечисленных в законе недопустимых действий.

"Принимая во внимание, что граждане бывшего СССР имеют возможность получить гражданство государства-преемника СССР - Российской Федерации, предусмотренные поправки не создадут ситуации, когда человек становится апатридом",

- поясняет председатель Комиссии Сейма по юридическим вопросам и подкомиссии по уголовному праву и политике наказаний Андрей Юдинс ("Новое Единство").

В связи с этим подготовленные "Новым Единством" поправки не будут иметь прямого отношения к положению Международной конвенции о сокращении безгражданства о том, что гражданства нельзя лишить лицо, не имеющее гражданства другого государства.

Получая путем натурализации гражданство Латвии, человек дает торжественное обещание быть верным стране и неукоснительно соблюдать Конституцию и законы. Получая гражданство путем натурализации, человек дает обещание быть верным Латвии, что создает комплекс прав и обязанностей, образующих взаимосвязь между гражданином и государством, поясняют в "Новом Единстве".

Невыполнение гражданином этих обязанностей также может стать основанием для пересмотра государством своих обязательств, если действия гражданина направлены против демократического государственного строя, закрепленного в Конституции Латвии, или если возникнут другие указанные в законе случаи, которые могут стать основанием для лишения гражданства.

Учитывая, что при лишении латвийского гражданства лицу может понадобиться время для получения документов о гражданстве государства-преемника СССР, а также с целью предотвращения ситуации, когда лицо не зарегистрировано в качестве гражданина, для обеспечения правового статуса лица законопроект предусматривает возможность восстановления статуса латвийского негражданина до момента получения информации о приеме или регистрации указанного лица в качестве гражданина другого государства, но не более чем на два года.

Депутаты Сейма от "Нового Единства" надеются на поддержку своих партнеров в отношении поправок к Закону о гражданстве, касающихся случаев лишения латвийского гражданства, отметила Удре.

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