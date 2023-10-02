"Новое Единство" предлагает лишать гражданства антигосударственно настроенных натурализовавшихся граждан

Получая путем натурализации гражданство Латвии, человек дает торжественное обещание быть верным стране и неукоснительно соблюдать Конституцию и законы. Получая гражданство путем натурализации, человек дает обещание быть верным Латвии, что создает комплекс прав и обязанностей, образующих взаимосвязь между гражданином и государством, поясняют в "Новом Единстве".

Невыполнение гражданином этих обязанностей также может стать основанием для пересмотра государством своих обязательств, если действия гражданина направлены против демократического государственного строя, закрепленного в Конституции Латвии, или если возникнут другие указанные в законе случаи, которые могут стать основанием для лишения гражданства.

Учитывая, что при лишении латвийского гражданства лицу может понадобиться время для получения документов о гражданстве государства-преемника СССР, а также с целью предотвращения ситуации, когда лицо не зарегистрировано в качестве гражданина, для обеспечения правового статуса лица законопроект предусматривает возможность восстановления статуса латвийского негражданина до момента получения информации о приеме или регистрации указанного лица в качестве гражданина другого государства, но не более чем на два года.

Депутаты Сейма от "Нового Единства" надеются на поддержку своих партнеров в отношении поправок к Закону о гражданстве, касающихся случаев лишения латвийского гражданства, отметила Удре.