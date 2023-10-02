МИД Эстонии ответил докладчикам ООН, которые разглядели дискриминацию в реформе образования

В августе эксперты ООН выразили озабоченность по поводу реформы образования в Эстонии, которая отменяет обучение на языках меньшинств и заявили, что она "противоречит международным документам по правам человека". В понедельник, 2 октября министр иностранных дел Маргус Цахкна ответил на запрос ООН и подтвердил, что реформа полностью соответствует международным обязательствам Эстонии, пишет Rus.Postimees.
"Решение правительства о переходе на обучение на государственном языке в рамках реформы системы образования полностью соответствует международным обязательствам Эстонии", - заявил Цахкна и добавил, что договоры по правам человека и сложившаяся на их основе практика не налагают обязательства предоставлять финансируемое государством образование на каком-либо конкретном языке или на языке по выбору.
Министр также подчеркивает, что у меньшинств, проживающих в Эстонии, в том числе у русских и их потомков, есть широкие возможности для сохранения и развития своего языка и культуры. "Решение правительства о реформировании государственной системы образования отвечает интересам всех детей, проживающих в Эстонии, независимо от их родного языка. Оно обеспечивает равные возможности для получения качественного образования", - добавил Цахкна.
ООН разглядела "дискриминационные меры" в законе Эстонии о реформе русских школ
Эксперты ООН по правам человека утверждают, что поправки в законы Эстонии об образовании, которые были приняты в декабре 2022 года, вводят "ограничительные и потенциально дискриминационные меры, затрагивающие права этнических и языковых меньшинств в сфере образования".
В сообщении есть ссылка на утверждения идеологов реформы, что "изучение языка и культуры" детям из числа меньшинств, чей родной или родной язык не является эстонским, будет разрешено только при определенных условиях, в рамках этих конкретных занятий и в течение короткого периода времени.
"Другими словами, язык меньшинств фактически упразднен как средство обучения", - цитирует сайт всемирной организации выводы экспертов ООН по правам человека.
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Кая Каллас: дискриминации нет
В сентябре премьер-министр Кая Каллас также высказалась по поводу заявления ООН.
По словам премьера, закон никого не дискриминирует, так как правительство руководствуется Конституцией Эстонской Республики, согласно которой никто не может подвергаться дискриминации по признаку национальности, расы, цвета кожи, пола, языка, происхождения, религии, политических или иных убеждений, имущественного, социального положения или других обстоятельств.
По мнению Суда ЕС, реформа не противоречит Конвенции по правам человека
В середине сентября Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) также опубликовал решение, в котором пришел к выводу, что переход на обучение на государственном языке не противоречит Конвенции по правам человека и не является дискриминирующим.
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