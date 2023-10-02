МИД Эстонии ответил докладчикам ООН, которые разглядели дискриминацию в реформе образования

"Решение правительства о переходе на обучение на государственном языке в рамках реформы системы образования полностью соответствует международным обязательствам Эстонии", - заявил Цахкна и добавил, что договоры по правам человека и сложившаяся на их основе практика не налагают обязательства предоставлять финансируемое государством образование на каком-либо конкретном языке или на языке по выбору.

Министр также подчеркивает, что у меньшинств, проживающих в Эстонии, в том числе у русских и их потомков, есть широкие возможности для сохранения и развития своего языка и культуры. "Решение правительства о реформировании государственной системы образования отвечает интересам всех детей, проживающих в Эстонии, независимо от их родного языка. Оно обеспечивает равные возможности для получения качественного образования", - добавил Цахкна.

ООН разглядела "дискриминационные меры" в законе Эстонии о реформе русских школ

Эксперты ООН по правам человека утверждают, что поправки в законы Эстонии об образовании, которые были приняты в декабре 2022 года, вводят "ограничительные и потенциально дискриминационные меры, затрагивающие права этнических и языковых меньшинств в сфере образования".

В сообщении есть ссылка на утверждения идеологов реформы, что "изучение языка и культуры" детям из числа меньшинств, чей родной или родной язык не является эстонским, будет разрешено только при определенных условиях, в рамках этих конкретных занятий и в течение короткого периода времени.

"Другими словами, язык меньшинств фактически упразднен как средство обучения", - цитирует сайт всемирной организации выводы экспертов ООН по правам человека.