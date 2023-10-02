Видео ⟩ Учительница, получившая ножевое ранение в Лиепае, не вернулась в школу

По словам директора Лиепайского государственного техникума Агриса Рупертса, нападение произошло в субботу, 24 сентября 2022 года, в художественном салоне учительницы, где та проводила занятия по рисованию для заинтересованных. Нападение произошло после занятий, когда все остальные ушли.

Директор техникума пояснил, что никаких признаков того, что воспитанница нападет на учительницу, не было. Он допускает, что педагог могла поинтересоваться, почему девочка не посещает школу, так как в этом месяце она пропустила 33 урока по неуважительной причине и 17 уроков по обоснованным причинам.

"Сегодня утром просмотрели документы девочки и пришли к выводу, что в выданной семейным врачом справке не указано заболевание, которое учителям стоит принять во внимание", - добавил директор.

Судебное разбирательство продолжается, поэтому пострадавшая не может сообщить подробности произошедшего, но ясно, что нападение было спланировано. Напавшая девушка находится в медицинском учреждении принудительного лечения.

После инцидента Илзе продолжает работать в своей студии живописи, но не вернулась в техникум.

Случай Илзе показал, насколько уязвимым может быть учитель, не знающий о наличии у ученика психического заболевания.

Видео: Сюжет lsm.lv