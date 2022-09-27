"Она шла меня убивать!". Как ученица лиепайского техникума напала на руководителя курса

Еще иногда бывают побочные эффекты от медикаментов, когда глазные яблоки двигаются вверх, и в эти моменты ей сложно что-то сделать. Особенно в начале учебы у нее был большой стресс. "Буду благодарна за спокойный подход. Заранее благодарю за понимание", - написала мама педагогу.

Могла заколоть кого угодно где угодно

"Тише всех остальных, но для первокурсников это характерно - один более тихий, другой более энергичный", - рассказывает Романченко о том, замечала ли она что-то в поведении девушки.

Раньше девушка не посещала ее студию, но знала, что она у учительницы есть, в беседе она выразила интерес к искусству, допустила вероятность, что придет. "В сентябре у меня с курсом было два занятия, одно из них прошло в музее, второе было в аудитории," - отметила педагог, дав понять, что напавшую толком не видела.

На вопрос, что могло вызвать внезапную агрессию девушки, у нее нет ответа.

"Вчера мне звонила ее мама и в беседе призналась, что дочь раньше нападала и на нее саму.

Вроде как несколько дней не пила назначенные лекарства, мама записала ее к врачу, но раньше октября было не попасть.