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С поддельными документами задержаны граждане Украины и Беларуси

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Граница
Граница Фото: Paula Čurkste/LETA

В минувшие выходные пограничники задержали трех человек - двух граждан Украины и одного Беларуси - за использование поддельных документов, сообщили в Государственной пограничной службе.

На пограничном пункте Патерниеки был обнаружен один гражданин Украины, выезжающий из Латвии, предъявивший поддельный документ - украинское водительское удостоверение, другой гражданин Украины, въезжающий в Латвию, также предъявил пограничникам поддельное украинское водительское удостоверение.

Один гражданин Беларуси, следовавший в Латвию на автомобиле, был задержан за использование поддельного белорусского водительского удостоверения.

Во всех случаях возбуждены уголовные дела по факту использования поддельных документов.

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