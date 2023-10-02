С поддельными документами задержаны граждане Украины и Беларуси

В минувшие выходные пограничники задержали трех человек - двух граждан Украины и одного Беларуси - за использование поддельных документов, сообщили в Государственной пограничной службе.
На пограничном пункте Патерниеки был обнаружен один гражданин Украины, выезжающий из Латвии, предъявивший поддельный документ - украинское водительское удостоверение, другой гражданин Украины, въезжающий в Латвию, также предъявил пограничникам поддельное украинское водительское удостоверение.
Один гражданин Беларуси, следовавший в Латвию на автомобиле, был задержан за использование поддельного белорусского водительского удостоверения.
Во всех случаях возбуждены уголовные дела по факту использования поддельных документов.
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