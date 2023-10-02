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Украинские военные позвонили на завод в РФ, чтобы узнать, как управлять трофейным танком

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Уничтоженный российский танк. Иллюстративное фото
Уничтоженный российский танк. Иллюстративное фото Фото: Ratushniak/Shutterstock

Украинский офицер решил обратиться в российскую техническую поддержку, когда у него возникли проблемы с эксплуатацией захваченного российского танка, сообщает издание Insider.

Украинский офицер сообщил, что у него возникли проблемы с захваченным российским танком Т-72Б3 - моделью, широко используемой российскими военными.

В видео не указано, когда и где украинские солдаты захватили танк.

Украинский солдат позвонил человеку, который, по его словам, был сотрудником российской машиностроительной компании "Уралвагонзавод".

Во время разговора украинский офицер высказал много претензий. "Проблема в том, что мы просто не можем ум управлять", - сказал офицер.

Сотрудник "Уралвагонзавода", видимо, не знал, что разговаривает с украинским военным. Позже офицер позвонил директору завода. На видео можно услышать, как директор говорит, что о проблемах с танком следует сообщать через WhatsApp.

Директор завода также не знал, что звонивший был представителем ВСУ. В конце разговора тот раскрыл свою личность.

"Когда мы захватим больше таких танков в качестве трофеев, сделайте их лучше, чтобы нам было легче ими управлять. Согласны? Большое спасибо. Берегите себя. Слава Украине", - добавил украинский офицер.

По данным нидерландского разведывательного сайта Oryx, российская армия потеряла две трети своих танков после вторжения в Украину.

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