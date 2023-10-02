МВД: в Латвии многие женщины заключают фиктивные браки

Чаще всего риски трудовой эксплуатации встречаются в отраслях, где необходима низкоквалифицированная рабочая сила и при этом высока доля теневой экономики.

Риски торговли людьми существуют в Латвии в сфере строительства, сельского хозяйства, лесозаготовок, производства продуктов питания и общественного питания.

Помимо граждан Латвии, жертвами трудовой эксплуатации часто являются граждане Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, а также Молдовы и Беларуси.

Говоря о жителях Латвии, которые могут стать жертвами торговли людьми в других странах, в докладе указывается, что в Европе риски торговли людьми чаще встречаются в сферах строительства, транспорта, гостиничного бизнеса, производства, мойки автомобилей, косметических услуг, лесозаготовок, сельского хозяйства и услуг по уборке.

Социально изолированных людей, а также же людей, страдающих зависимостями и бездомных якобы привлекают на работу за границу, где их удостоверения личности используются для финансовых махинаций или они вынуждены попрошайничать, например, в Польше. Этих людей обычно набирают из приютов или других мест, где собираются бездомные.

В 2022 году стало большое жертв, которые пострадали от сексуальной эксплуатации или вступивших в фиктивный брак.

В Латвии наблюдается тенденция вовлечения в проституцию женщин из Украины, России и Молдовы. Кроме того, набор, вербовка и организация также осуществляются гражданами третьих стран через Интернет.

В Латвии многие женщины до сих пор соглашаются на фиктивные браки, особенно с гражданами Пакистана и Бангладеш. Браки чаще всего заключаются на Кипре. Целью этих браков является получение гражданами третьих стран вида на жительство в Латвии или других стран ЕС.

Согласно Уголовному закону, заключение фиктивного брака может даже наказываться лишением свободы. Однако такие браки не всегда являются "деловой сделкой", поскольку нередки случаи, когда женщины становятся жертвами торговли людьми.

Торговля людьми имеет ярко выраженный гендерный аспект: мужчины в основном подвергаются трудовой эксплуатации, а девушки и женщины - сексуальной эксплуатации и фиктивным бракам.