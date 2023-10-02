СМИ: на военном аэродроме в РФ заметили нарисованные самолеты

Проект The War Zone считает, что возможно, что это могли быть и модели самолетов, но поскольку на фотографиях они совсем не отбрасывают тени, вполне вероятно, что самолеты были просто нарисованы.

Судя по уровню детализации, один рисунок уже был готов на момент съемки спутникового снимка, а второй еще находился в стадии создания.

The Drive / The War Zone:



Satellite imagery shows Russia is now painting the silhouettes of Tu-95MS “Bear-H” strategic bombers in parking revetments at its master bomber base, Engels Air Base, also known as Engels-2.



Planet Labs satellite imagery obtained by The War Zone that… pic.twitter.com/homlZizayI — Clash Report (@clashreport) September 30, 2023

По мнению экспертов проекта The War Zone, рисунки могли быть созданы для того, чтобы спутниковые снимки показывали неверную информацию о количестве самолетов на аэродроме.

При этом эксперты подчеркивают, что современные системы способны различать двухмерные и трехмерные изображения, поэтому спутать нарисованный самолет с реальным - невозможно.

Ранее российские военные маскировали свои истребители автомобильными шинами, что, по мнению экспертов, могло быть попыткой защитить их от ударов украинских беспилотников.

Эксперты отмечали, что шины вряд ли смогут защитить от взрыва заряда. Самолет также будет виден в тепловизионных камерах.

Россия и раньше отличилась необычными способами защиты своей боевой техники. Ранее в социальных сетях были выложены фотографии российских грузовиков Урал-4320 с деревянной "броней".