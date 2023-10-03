Пакалне о ссоре с хозяйкой дома, травле и буллинге на улице: "Я уже там не живу"

Латвийский блогер Элина Пакалне и боксер Кристап Зутис, проживавшие со своими собаками в доме в Рижском районе, спорят с его хозяйкой. Женщина утверждает, что жильцы "все время задерживали платежи". В результате она отключила им воду. Пакалне обратилась за помощью к юристам, которые решают этот вопрос. В беседе с RUS TVNET блогер рассказала, во что этот спор перерос.
"Насчет ликвидации. Я просто неправильно употребила термин. Я не имела в виду, что фирма больше не будет существовать. Честно, это была ошибка, которая привела к бурной реакции хозяйки", - сказала Элина Пакалне в беседе с RUS TVNET.
Она хотела предупредить хозяйку заранее, что с октября будет съезжать: "Чтобы она начала планировать и искала новых жильцов. Но она это поняла по-другому и решила, что я не буду оплачивать. Хотя я ей написала, что буду платить, а также что у нее есть депозит. Но она не стала слушать, а просто отключила воду".
Со слов Элины, с этой проблемой она обратилась сразу к нескольким юристам. Они отметили, что это якобы очень похоже на мошеннические действия, потому что дом был сделан за очень небольшие деньги.
Пока Пакалне и Зутис там жили, они сделали кое-какой ремонт. "Из-за того, что все ломается и изнашивается, сделано из дешевых материалов. Когда бы закончился договор, она бы взяла деньги за износ с депозита. То есть она уже умышленно использовала все дешевое и заставляла ремонтировать дом", - объясняет Элина.
Кристап Зутис уже несколько месяцев не живет в этом доме. Элина там проживала одна со своей и его собаками.
"Но он мне, конечно, помогал, нашел юристов и т. д. Я, конечно, не понимаю, почему все порталы используют его фотки! Может быть, его имя громче? Но вся ситуация идет от меня, а не от него. Он просто мне помогает", - добавила она.
Элина Пакалне вынуждена была съехать, потому что жить без воды невозможно:
"Я уже там не живу, потому что там у меня нет воды. Этим делом сейчас занимается мой юрист.
Что будет, мне трудно сказать. Здесь я доверяю профессионалам, которые знают закон".
"Я столкнулась с буллингом. Ну, может, не совсем. Но неприятно, когда ты идешь, а тебе кричат: "Оплати счет!".
Ты понимаешь, что ты не виноват, а на тебя нападают. Поэтому я вынесла все на публику, чтобы люди узнали мою версию.
Я считаю, это очень гнусный и некрасивый поступок, когда взрослая женщина решает конфликт, не встретившись со мной и не поговорив, не пытаясь найти компромисс, а сразу отключает воду и натравливает на меня медиа", - резюмирует блогер.
Напомним, хозяйка утверждает, что жильцы "все время задерживали платежи" и сейчас долг приближается к 2000 евро. За неуплату счетов она отключила воду. "Если компания, с которой был заключен договор аренды помещений, будет ликвидирована, тогда я эти деньги вообще не смогу получить. Поэтому единственное, что я могла сделать - отключить воду", - сказала журналу Privātā Dzīve Винета Отто.
Хозяйка также считает, что съемщики недостаточно бережно относились к ее имуществу.
В свою очередь, Зутис заявил, что хозяйка была вовремя предупреждена о проблемах с деньгами и что Элина обратилась в полицию по поводу решения хозяйки отключить воду. Со слов Зутиса и Пакалне, арендная плата не выплачена только за сентябрь и она составляет 1097 евро плюс коммунальные услуги. Кроме того, внесен залог.
Зутис рассказал, что и ранее конфликтовал с хозяйкой, когда ему нужно было решить бытовые проблемы, возникшие не по вине жильцов.
Элина и Кристап начали совместно жить в этом доме в ноябре прошлого года. В то время они снимались в шоу "Знаменитости. Без фильтра" (Slavenības. Bez filtra). Пара обручилась в конце сезона шоу, а в конце августа сообщила о своем расставании. Правда, Элина Пакалне продолжает носить помолвочное кольцо, хотя и проживает дома одна с собаками.
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