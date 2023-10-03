Пакалне о ссоре с хозяйкой дома, травле и буллинге на улице: "Я уже там не живу"

Кристап Зутис уже несколько месяцев не живет в этом доме. Элина там проживала одна со своей и его собаками.

"Но он мне, конечно, помогал, нашел юристов и т. д. Я, конечно, не понимаю, почему все порталы используют его фотки! Может быть, его имя громче? Но вся ситуация идет от меня, а не от него. Он просто мне помогает", - добавила она.

Элина Пакалне вынуждена была съехать, потому что жить без воды невозможно:

"Я уже там не живу, потому что там у меня нет воды. Этим делом сейчас занимается мой юрист.

Что будет, мне трудно сказать. Здесь я доверяю профессионалам, которые знают закон".

"Я столкнулась с буллингом. Ну, может, не совсем. Но неприятно, когда ты идешь, а тебе кричат: "Оплати счет!".

Ты понимаешь, что ты не виноват, а на тебя нападают. Поэтому я вынесла все на публику, чтобы люди узнали мою версию.

Я считаю, это очень гнусный и некрасивый поступок, когда взрослая женщина решает конфликт, не встретившись со мной и не поговорив, не пытаясь найти компромисс, а сразу отключает воду и натравливает на меня медиа", - резюмирует блогер.