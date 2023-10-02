Видео ⟩ Жителей Риги предупреждают о группе, которая ворует около Origo

Вечером в будний день жительница Риги увидела, как группа людей, по ее словам, цыганской национальности, открывает сумки прохожих. Она хочет предупредить людей, поскольку неоднократно наблюдала подобную ситуацию, в том числе и в выходные дни.

Мы их задерживаем, по статье за мелкое воровство, они могут быть лишены свободы на срок до одного года или оштрафованы. После этого они на какое-то время успокаиваются, но потом снова начинают свою деятельность", - пояснили программе сотрудники полиции.