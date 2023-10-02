Видео ⟩ Жителей Риги предупреждают о группе, которая ворует около Origo

Рижанка предупреждает местных жителей и туристов о группе людей, которые воруют у прохожих возле торгового центра Origo, сообщает программа Bez tabu.
Вечером в будний день жительница Риги увидела, как группа людей, по ее словам, цыганской национальности, открывает сумки прохожих. Она хочет предупредить людей, поскольку неоднократно наблюдала подобную ситуацию, в том числе и в выходные дни.
"Есть группа женщин, в которой состоят три-четыре члена. Когда женщины видят потенциальную жертву, то начинают двигаться.
Одна заходит слева, другая справа, чтобы отвлечь внимание. Главная исполнительница расстегивает молнию сзади, когда потенциальная жертва поднимается по лестнице.
Мы их задерживаем, по статье за мелкое воровство, они могут быть лишены свободы на срок до одного года или оштрафованы. После этого они на какое-то время успокаиваются, но потом снова начинают свою деятельность", - пояснили программе сотрудники полиции.
Видео: Сюжет программы Bez tabu
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