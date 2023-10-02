Видео ⟩ В Резекне женщина умерла вскоре после родов, супруг винит врачей

Для женщины из Резекне это были третьи роды. Первые два раза женщина рожала в предыдущих отношениях.

Ребенок родился 23 июля. Менее чем через три дня мать и ее сына выписали из больницы. Однако вскоре у матери появились осложнения - кровотечение и температура.

31 июля женщина поступила в больницу с сильным внутренним кровотечением и высокой температурой. За несколько дней до поступления в больницу у нее были зафиксированы аналогичные признаки, но гинеколог местной поликлиники заявил, что это послеродовое состояние.

В разговоре с передачей отец сообщил, что плацента осталась в матке жены, и началась инфекция.

На операционном столе у ​​женщины дважды останавливалось сердце, но врачи восстановили ее сердцебиение. На третий раз сердце остановилось совсем...

Инспекция здравоохранения подтвердила программе, что начата экспертиза, а в больницу Резекне подан запрос о предоставлении медицинской документации и объяснении произошедшего.

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