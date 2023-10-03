Вт, 3.10.2023
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
О нас
LAT
Искать

Видео ⟩ Полиция ищет свидетелей серьезной аварии на Таллиннском шоссе

rus.tvnet.lv
Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments
Фото: Ekrānuzņēmums no Degpunktā sižeta

В воскресенье, 1 октября, на пятом километре Таллиннского шоссе (А1) столкнулись два автомобиля. Передача Degpunktā раскрыла новые подробности аварии.

1 октября между джипом Volkswagen и универсалом Volvo произошло лобовое столкновение.

По данным Службы неотложной медицинской помощи, в результате происшествия пострадали четыре человека. Все с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Один из пострадавших находился в критически тяжелом состоянии, были проведены реанимационные мероприятия.

По факту происшествия Государственная полиция возбудила уголовное дело и расследует обстоятельства происшествия. Также полиция призывает отозваться очевидцев происшествия.

Видео: Сюжет передачи на латышском языке

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Facebook Messenger Telegram Whatsapp
Comments

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх