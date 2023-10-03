Видео ⟩ Полиция ищет свидетелей серьезной аварии на Таллиннском шоссе

В воскресенье, 1 октября, на пятом километре Таллиннского шоссе (А1) столкнулись два автомобиля. Передача Degpunktā раскрыла новые подробности аварии.
1 октября между джипом Volkswagen и универсалом Volvo произошло лобовое столкновение.
По данным Службы неотложной медицинской помощи, в результате происшествия пострадали четыре человека. Все с тяжелыми травмами были доставлены в больницу. Один из пострадавших находился в критически тяжелом состоянии, были проведены реанимационные мероприятия.
По факту происшествия Государственная полиция возбудила уголовное дело и расследует обстоятельства происшествия. Также полиция призывает отозваться очевидцев происшествия.
Видео: Сюжет передачи на латышском языке
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!