Видео ⟩ Восстановлено движение на Таллиннском шоссе по направлению в Адажи

Из-за происшествия движение было заблокировано по направлению в Адажи.

Однако, позже движение было восстановлено.

Представители Госполиции подтвердили, что в 14:42 поступила информация о лобовом столкновении. Сейчас на месте происшествия работает полиция.

По первоначальной информации полиции, пострадали пять человек.

Позже в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) агентству LETA сообщили, что в результате происшествия пострадали четыре человека.

Все пострадавшие с тяжелыми травмами доставлены в больницу. В том числе один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, в его отношении были приняты реанимационные меры.

‼️⚠️Noticis divu a/m sadursme uz a/c Rīga (Baltezers)—Igaunijas robeža (Ainaži) (A1 https://t.co/oaX9iAxTe7) Satiksme bloķēta virzienā uz Ādažiem. pic.twitter.com/5ILHu1bXsr — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) October 1, 2023