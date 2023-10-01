Видео ⟩ Восстановлено движение на Таллиннском шоссе по направлению в Адажи

На пятом километре Видземского шоссе (А1) произошло столкновение двух автомобилей, сообщают в Twitter Latvijas Valsts ceļi.
Из-за происшествия движение было заблокировано по направлению в Адажи.
Однако, позже движение было восстановлено.
Представители Госполиции подтвердили, что в 14:42 поступила информация о лобовом столкновении. Сейчас на месте происшествия работает полиция.
По первоначальной информации полиции, пострадали пять человек.
Позже в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) агентству LETA сообщили, что в результате происшествия пострадали четыре человека.
Все пострадавшие с тяжелыми травмами доставлены в больницу. В том числе один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, в его отношении были приняты реанимационные меры.
‼️⚠️Noticis divu a/m sadursme uz a/c Rīga (Baltezers)—Igaunijas robeža (Ainaži) (A1 https://t.co/oaX9iAxTe7) Satiksme bloķēta virzienā uz Ādažiem. pic.twitter.com/5ILHu1bXsr— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) October 1, 2023
Baltezerā avārija, liels sastrēgums no abām pusēm. @breakinglv pic.twitter.com/3Cve5mAvxH— Normunds Lamberts 🇱🇻🇺🇦 (@Norrmis) October 1, 2023
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