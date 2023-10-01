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Видео ⟩ Восстановлено движение на Таллиннском шоссе по направлению в Адажи

Дополнено в 19:45
rus.tvnet.lv
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Авария. Иллюстративное фото.
Авария. Иллюстративное фото. Фото: Schutterstock.com

На пятом километре Видземского шоссе (А1) произошло столкновение двух автомобилей, сообщают в Twitter Latvijas Valsts ceļi.

Из-за происшествия движение было заблокировано по направлению в Адажи.

Однако, позже движение было восстановлено.

Представители Госполиции подтвердили, что в 14:42 поступила информация о лобовом столкновении. Сейчас на месте происшествия работает полиция.

По первоначальной информации полиции, пострадали пять человек.

Позже в Службе неотложной медицинской помощи (NMPD) агентству LETA сообщили, что в результате происшествия пострадали четыре человека.

Все пострадавшие с тяжелыми травмами доставлены в больницу. В том числе один пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии, в его отношении были приняты реанимационные меры.

 

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