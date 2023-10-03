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Во вторник будет пасмурно и дождливо. Объявлено предупреждение о сильном ветре

rus.tvnet.lv/LETA
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Ветер в Риге.
Ветер в Риге. Фото: Edijs Pālens / LETA

Во вторник, 3 октября, в Латвии будет облачно и во многих местах временами пройдут дожди, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

Будет дуть юго-западный, южный ветер от слабого до умеренного, который на побережье будет сильнее, в порывах достигая скорости 15-18 м/с. Температура воздуха составит +15…+20 градусов.

В Риге днем также будет облачно, временами ожидается дождь. Ветер - юго-западный, южный от слабого до умеренного. Воздух прогреется до +18…+20 градусов.

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии объявил предупреждение о сильном ветре: в Курземе и Видземе действует оранжевое предупреждение, а в Земгале и Латгале - желтое.

Вечером 3 октября, начиная с побережья, в Латвии усилится юго-западный, западный ветер с порывами 20-24 м/с, сообщили в центре. В ночь на 4 октября в Курземе и Видземе порывы ветра достигнут 25-30 м/с.

Днем 4 октября ветер постепенно стихнет.

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