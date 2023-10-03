Дубас, Рынска, Зицер и другие в трагифарсе "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича"

В разных городах и странах в театрализованной благотворительной читке этого трагифарса принимали участие актеры, журналисты, музыканты и общественные деятели, выступающие против войны.

Читки пьесы "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича" становились как художественным, так и общественным событием. На читке, состоявшейся в Риге в марте этого года, было собрано 11195 евро, на которые было приобретено почти четыре тонны продуктов. Они были отправлены семьям, живущим на деокупированных территориях Харьковщины и Херсонщины.

Новый состав рижской читки почти полностью обновлен: Божена Рынска, Илья Барабанов, Дима Зицер, Максим Терлецкий, Алекс Дубас, Василий Зоркий и Кирилл Набутов.

Трагифарс "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича" позволяет проследить, какими путями в душе современного человека прорастает сталинизм. Отвечая на такой вопрос, невозможно оставаться исключительно в зоне серьёзности. Поэтому трагифарс не только актуальный и жуткий, но и очень смешной.

Сюжет: в одном крупном российском театре решают поставить смелый спектакль о Сталине. Роли распределены, декорации установлены, назначен предпремьерный показ для СМИ. Но так случилось, что незримым зрителем спектакля оказался президент РФ. Через помощника он заявляет: "Любопытно глянуть, как там моего предшественника показать собираются". Увиденное очень не понравилось президенту, и труппа театра начала мучительно переделывать спектакль в угоду правителям прошлого и настоящего.

Трагифарс переведен на восемь языков, опубликован и поставлен в разных городах и странах.

Галерея: "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича" в Риге