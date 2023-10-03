Дубас, Рынска, Зицер и другие в трагифарсе "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича"

13 октября в 19:00 в Доме Рижской еврейской общины Алекс Дубас, Божена Рынска, Дмитрий Зицер и другие представят трагифарс Артура Соломонова "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича". Весь сбор пойдет на приобретение помощи для Украины.
В разных городах и странах в театрализованной благотворительной читке этого трагифарса принимали участие актеры, журналисты, музыканты и общественные деятели, выступающие против войны.
Читки пьесы "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича" становились как художественным, так и общественным событием. На читке, состоявшейся в Риге в марте этого года, было собрано 11195 евро, на которые было приобретено почти четыре тонны продуктов. Они были отправлены семьям, живущим на деокупированных территориях Харьковщины и Херсонщины.
Новый состав рижской читки почти полностью обновлен: Божена Рынска, Илья Барабанов, Дима Зицер, Максим Терлецкий, Алекс Дубас, Василий Зоркий и Кирилл Набутов.
Трагифарс "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича" позволяет проследить, какими путями в душе современного человека прорастает сталинизм. Отвечая на такой вопрос, невозможно оставаться исключительно в зоне серьёзности. Поэтому трагифарс не только актуальный и жуткий, но и очень смешной.
Сюжет: в одном крупном российском театре решают поставить смелый спектакль о Сталине. Роли распределены, декорации установлены, назначен предпремьерный показ для СМИ. Но так случилось, что незримым зрителем спектакля оказался президент РФ. Через помощника он заявляет: "Любопытно глянуть, как там моего предшественника показать собираются". Увиденное очень не понравилось президенту, и труппа театра начала мучительно переделывать спектакль в угоду правителям прошлого и настоящего.
Трагифарс переведен на восемь языков, опубликован и поставлен в разных городах и странах.
Галерея: "Как мы хоронили Иосифа Виссарионовича" в Риге
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