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Россия нанесла удар беспилотниками по Днепропетровской области

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Россия нанесла удар беспилотниками по Днепропетровской области
Россия нанесла удар беспилотниками по Днепропетровской области Фото: https://t.me/dnipropetrovskaODA/

В ночь на 3 октября российские войска атаковали Украину несколькими группами дронов, сообщило командование Воздушных сил ВСУ, пишет "Медуза". 

Всего в атаке был задействован 31 беспилотник.

Удар был нанесен по Днепропетровской области. По данным главы региона Сергея Лысака, 13 дронов, а также одну крылатую ракету удалось сбить, но оставшиеся беспилотники и обломки от уничтоженных аппаратов вызвали пожары и разрушения на территории предприятий в Днепре и Павлограде. Пострадавших нет.

Российские войска также продолжили обстреливать из артиллерии Никопольский район, повредив два частных дома и хозяйственную постройку, сообщил Лысак.

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