Россия нанесла удар беспилотниками по Днепропетровской области

Удар был нанесен по Днепропетровской области. По данным главы региона Сергея Лысака, 13 дронов, а также одну крылатую ракету удалось сбить, но оставшиеся беспилотники и обломки от уничтоженных аппаратов вызвали пожары и разрушения на территории предприятий в Днепре и Павлограде. Пострадавших нет.