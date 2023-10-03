Репортаж о "хороших русских" ⟩ Российская оппозиция собралась в Таллинне и постановила воевать

Член Кайтселийта Тоомас Хендрик Ильвес, август 2022. Фото: ELMO RIIG/Sakala/Scanpix Baltics

Эти усилия, уверен Пономарев, состоят в том, чтобы начать масштабно поддерживать и пиарить россиян, воюющих на стороне Украины. "Почему они существуют всецело на украинские деньги? - вопрос этот прозвучал как минимум резонно. - Русские должны помогать русским, которые там борются с путинизмом, и форум, где объединяются разные оппозиционные силы, должен прямо к этому призывать. И это узнают и услышат, это наша честь", - чеканно закончил видный иноагент.

Арестович сказал атланту расправить плечи

Идею поддержки военизированных формирований, укомплектованных россиянами, Пономарев настойчиво развивал на следующий день. Он участвовал в дискуссии со своими коллегами по украинской политике - Алексеем Арестовичем, чья профессиональная идентичность эффектно размыта, соучредителем украинского Института будущего Сергеем Романенко и депутатом Верховной Рады Олегом Дундой.

Илья Пономарев и Алексей Арестович на Форуме свободной России. Фото: Ян Левченко

На самом деле именно из его выступления следовало, что не победа Украины - условие перемен в России, а наоборот - партизанская борьба в России усилит военные успехи Украины. Дунда заявил, что победа Украины возможна только при условии, что оккупант в окопах под Запорожьем знает, что у него за спиной горит его собственный дом. И добавил, что рейды необходимы по всему периметру границ РФ с перспективой движения вглубь страны. "Перерастание экспедиционной войны в полноценную гражданскую в России является условием победы Украины", - так говорил Дунда. И он может себе это позволить.