В Риге прошел пикет против ратификации Стамбульской конвенции

Не представленная в парламенте политическая партия "Суверенная власть" сегодня в 11:00 провела напротив Кабинета министров очередной пикет против присоединения Латвии к Стамбульской конвенции, сообщила партия агентству LETA.
Председатель "Суверенной власти" Юлия Степаненко отмечает, что на прошлой неделе депутаты комиссии Сейма по иностранным делам, поддержав народную инициативу, проголосовали за то, чтобы поручить Кабинету министров отказаться от Стамбульской конвенции. Однако известно, что в правительстве вопрос о ее ратификации до сих пор актуален.
"Суверенная власть" в очередной раз призывает правительство отказаться от Стамбульской конвенции и "защитить латвийских женщин, принимая важные для них решения на государственном уровне", - отметила Степаненко.
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