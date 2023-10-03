В Риге прошел пикет против ратификации Стамбульской конвенции

Председатель "Суверенной власти" Юлия Степаненко отмечает, что на прошлой неделе депутаты комиссии Сейма по иностранным делам, поддержав народную инициативу, проголосовали за то, чтобы поручить Кабинету министров отказаться от Стамбульской конвенции. Однако известно, что в правительстве вопрос о ее ратификации до сих пор актуален.