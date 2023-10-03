В IKEA появилась новая версия легендарного хот-дога

В меню бистро IKEA появился хот-дог на растительной основе - более устойчивая альтернатива всеми любимому легендарному хот-догу. В дополнение к классическим и вегетарианским хот-догам в бистро IKEA теперь предлагается его новая версия хот-дога с растительной начинкой всего за 0,70 евро.
"Сегодня все мы более осознанно подходим к выбору рациона питания - и к тому, как он влияет на наше здоровье, и на нашу планету. Благодаря расширению ассортимента, мы можем внести свой вклад в это дело, предлагая вкусные продукты, соответствующие принципам устойчивости и заботе о планете. Растительный хот-дог по виду и вкусу столь же хорош, как традиционный: это вкусное дополнение для всех, кто хочет уменьшить потребление мяса, но любит хот-доги так же, как мы", - говорит руководитель отдела продуктов питания IKEA Латвия Олег Сорочин.
Вдохновляя покупателей выбирать растительные продукты
IKEA хочет вдохновить еще больше покупателей выбирать продукты на растительной основе, предлагая хот-дог по более доступной цене.
"Мы хотим предложить больше растительных альтернатив с меньшим воздействием на климат. Выбор продуктов на растительной основе часто оказывает меньше влияния на климат, чем схожие продукты на животной основе. Поэтому хот-дог на растительной основе - это последнее инновационное дополнение к ассортименту растительных продуктов IKEA", - добавляет О. Сорочин.
Хрустящая корочка, как у классического хот-дога
История хот-дога IKEA началась в конце 1980-х годов, когда основатель компании Ингвар Кампрад представил хот-дог как доступный по цене товар для большинства людей. Хот-дог был призван стать идеальным завершением посещения IKEA и с тех пор стал классикой на все времена.
"Компания IKEA уделила много времени разработке рецептуры хот-дога, чтобы обеспечить наилучшие вкусовые впечатления нашим покупателям. Хот-дог на растительной основе - это отличная альтернатива традиционному хот-догу", - говорит представитель IKEA. В процессе разработки одной из задач было создание хот-дога на растительной основе с текстурой, похожей на классический хот-дог IKEA. В хот-догах животного происхождения мясо обычно находится в оболочке, что обеспечивает хруст при откусывании. Хот-дог на растительной основе задуман так, чтобы создавать такие же ощущения и звук при укусе, как и обычный хот-дог на животной основе.
Растительный хот-дог обладает сбалансированным вкусом - в его состав входят рисовый протеин, лук, яблоко, соль, перец, а привкус копченостей придает ему характерный вкус классической сосиски.
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