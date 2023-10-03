В IKEA появилась новая версия легендарного хот-дога

"Сегодня все мы более осознанно подходим к выбору рациона питания - и к тому, как он влияет на наше здоровье, и на нашу планету. Благодаря расширению ассортимента, мы можем внести свой вклад в это дело, предлагая вкусные продукты, соответствующие принципам устойчивости и заботе о планете. Растительный хот-дог по виду и вкусу столь же хорош, как традиционный: это вкусное дополнение для всех, кто хочет уменьшить потребление мяса, но любит хот-доги так же, как мы", - говорит руководитель отдела продуктов питания IKEA Латвия Олег Сорочин.