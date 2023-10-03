Абу Мери планирует регулярно встречаться с руководителями медучреждений

На встрече с руководителями подведомственных министерству учреждений Абу Мери заявил, что эффективность и качество системы здравоохранения зависит от специалистов как в медицинских учреждениях, так и в администрации. Поэтому его задача - обеспечить доступное, качественное, эффективное и устойчивое здравоохранение в Латвии.

"Упорядоченность внутренних процессов и доступность данных, укрепление первичной помощи, доступность и эффективность лекарств, улучшение сети больниц - вот приоритеты, и я рассчитываю на сотрудничество с представителями отрасли и партнерами для принятия разумных решений по эффективному использованию государственного финансирования. Усиленное внимание следует уделять разъяснению и внедрению в жизнь общества мер по укреплению здоровья и профилактике заболеваний, что позволит отсрочить развитие болезней и ухудшение состояния здоровья. Сотрудничество не только внутри отраслевой организации, но и с другими секторами и министерствами будет иметь жизненно важное значение для формирования более здорового общества в долгосрочной перспективе", - подчеркнул министр.

В ходе встречи руководители учреждений обозначили актуальные проблемы, требующие решения, а также стратегические цели и приоритеты учреждений. Одной из самых серьезных проблем, стоящих практически перед всеми учреждениями, является обеспечение кадрами, особенно медицинским персоналом, и привлечение новых сотрудников. Важны также вопросы цифровизации отрасли, предполагающие как техническое развитие, так и более глубокий анализ данных для совершенствования здравоохранения.

Абу Мери подчеркнул, что видит решение проблем отрасли в совместной работе и призывает партнеров вносить предложения по улучшению ситуации, поэтому встречи с руководителями учреждений будут проводиться регулярно.