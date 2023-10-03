Подкомиссия поддержала инициативу ужесточить наказания за преступления против государства

На заседании Сейма 5 октября планируется принять решение о передаче поданных Ринкевичем поправок на рассмотрение комиссий.

На заседании представители органов безопасности и правопорядка выразили поддержку предложенным президентом поправкам. Министерство юстиции по призыву Ринкевича еще будет работать над отдельными уточнениями. Руководитель подкомиссии Андрей Юдин отметил, что законопроект можно будет усовершенствовать во втором чтении.

Как сообщалось, внесенный президентом законопроект предусматривает исключение краткосрочного заключения и общественных работ из статьи уголовного закона, в которой говорится об объединении в организованную группу с целью осуществления деятельности, направленной против Латвии. По мнению Ринкевича, такие виды наказания недостаточны для того, чтобы удержать лиц от совершения такого уголовного преступления, которое направлено против национальной независимости, суверенитета, территориального единства, государственной власти или государственного строя.

Как подтверждают данные правоохранительных органов, корысть является одним из ведущих мотивов, побуждающих людей совершать преступления против государства. В соответствии с этим санкцию данной статьи уголовного закона планируется дополнить дополнительным наказанием - конфискацией имущества.