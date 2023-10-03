Подкомиссия поддержала инициативу ужесточить наказания за преступления против государства

Подкомиссия Сейма по уголовному праву и политике наказаний еще до рассмотрения на заседании парламента сегодня единогласно поддержала внесенную президентом Эдгаром Ринкевичем законодательную инициативу, предусматривающую ужесточение в уголовном законе наказаний за преступления против государства.
На заседании Сейма 5 октября планируется принять решение о передаче поданных Ринкевичем поправок на рассмотрение комиссий.
На заседании представители органов безопасности и правопорядка выразили поддержку предложенным президентом поправкам. Министерство юстиции по призыву Ринкевича еще будет работать над отдельными уточнениями. Руководитель подкомиссии Андрей Юдин отметил, что законопроект можно будет усовершенствовать во втором чтении.
Как сообщалось, внесенный президентом законопроект предусматривает исключение краткосрочного заключения и общественных работ из статьи уголовного закона, в которой говорится об объединении в организованную группу с целью осуществления деятельности, направленной против Латвии. По мнению Ринкевича, такие виды наказания недостаточны для того, чтобы удержать лиц от совершения такого уголовного преступления, которое направлено против национальной независимости, суверенитета, территориального единства, государственной власти или государственного строя.
Как подтверждают данные правоохранительных органов, корысть является одним из ведущих мотивов, побуждающих людей совершать преступления против государства. В соответствии с этим санкцию данной статьи уголовного закона планируется дополнить дополнительным наказанием - конфискацией имущества.
Также для данной статьи уголовного закона предусматривается увеличение назначенного наказания в виде лишения свободы до десяти лет с минимальным наказанием в виде одного года лишения свободы с возможной конфискацией имущества и пробационным надзором на срок до трех лет. Законопроект предусматривает исключение из статьи такого наказания, как кратковременное лишение свободы и альтернативных видов наказания - общественных работ и штрафов.
Статью предлагается дополнить частью второй, содержащей квалифицирующий признак, а именно, если помощь иностранному государству в действиях, направленных против Латвии, была оказана группой лиц или если этим занималось государственное должностное лицо.
В то же время законопроект предусматривает усиление ответственности за шпионаж. В части первой статьи 85 уголовного закона предполагается определить минимальное наказание в виде лишения свободы - один год, сохранив наказание в виде лишения свободы до десяти лет. В частях первой и второй указанной статьи предлагается ввести дополнительное наказание - конфискацию имущества. Также статью предлагается дополнить уголовной ответственностью именно за организацию или руководство действиями, предусмотренных первой или второй частью указанной статьи.
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