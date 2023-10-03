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Видео ⟩ "Мы создаем гетто": высказывания главреда Rus.LSM в Эстонии вызвали обсуждение в Сети

rus.tvnet.lv
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Екатерина Сафронова
Екатерина Сафронова Фото: https://twitter.com/realNepareizais

В соцсетях распространилась видеозапись выступления главного редактора мультимедийной платформы Rus.LSM.lv Екатерины Сафроновой на эстонском телеканале ERR, где журналистка комментировала острые вопросы, связанные с жителями Латвии, которые приняли российское гражданство. 

"Мы создаем гетто, либо хотим создавать гетто, либо просто показываем, что, ребят, вам здесь не место. А где место? Не знаю. Куда показывать? На восточную границу или в Европу? Тут в зависимости от того, какие языки люди знают, кроме русского. Знают ли", - рассуждает Сафронова.

Видеозапись ее выступления довольно быстро распространилась в соцсетях. На латвийской платформе X (ранее Twitter) политики и журналисты прокомментировали ее высказывания. Мнения разделились.

Депутат от Нацобъединения Янис Домбрава считает, что главный редактор Rus.LSM "распространяет прокремлевские идеи".

"Главный редактор Rus.LSM и глава SEPLP уже подали заявления об отставке? Распространение прокремлевских идей не должно финансироваться за счет латвийских денег", - написал он.

С ним согласился политтехнолог Юргис Лиепниекс.

"Теперь вопрос - действительно ли так за деньги налогоплательщиков разоблачается и опровергается российская пропаганда или наоборот? Однако, возможно, авторы концепции национальной безопасности не зря говорят, что это не должно финансироваться из государственного бюджета", - заявил он.

Журналист Элита Вейдемане также написала: "Какое безумие. И таких "ватниц" мы содержим на свои налоги и разрешаем публично высказываться?"

Журналист Балтийского центра исследовательской журналистики Re:Baltica Инга Спринге высказала другое мнение: "И она права. Даже если националам это не нравится".

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