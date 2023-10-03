Видео ⟩ "Мы создаем гетто": высказывания главреда Rus.LSM в Эстонии вызвали обсуждение в Сети

"Мы создаем гетто, либо хотим создавать гетто, либо просто показываем, что, ребят, вам здесь не место. А где место? Не знаю. Куда показывать? На восточную границу или в Европу? Тут в зависимости от того, какие языки люди знают, кроме русского. Знают ли", - рассуждает Сафронова.

Видеозапись ее выступления довольно быстро распространилась в соцсетях. На латвийской платформе X (ранее Twitter) политики и журналисты прокомментировали ее высказывания. Мнения разделились.

Депутат от Нацобъединения Янис Домбрава считает, что главный редактор Rus.LSM "распространяет прокремлевские идеи".

"Главный редактор Rus.LSM и глава SEPLP уже подали заявления об отставке? Распространение прокремлевских идей не должно финансироваться за счет латвийских денег", - написал он.

Vai https://t.co/JSCpEqyxU3 galvenā redaktore un SEPLP vadītajs jau ir iesnieguši atlūgumu? Par Latvijas naudu nav jāfinansē prokremlisku naratīvu izplatīšana. https://t.co/8G5BnJ0QHC — Jānis Dombrava (@janisdombrava) October 3, 2023

С ним согласился политтехнолог Юргис Лиепниекс.