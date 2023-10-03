В соцсетях распространилась видеозапись выступления главного редактора мультимедийной платформы Rus.LSM.lv Екатерины Сафроновой на эстонском телеканале ERR, где журналистка комментировала острые вопросы, связанные с жителями Латвии, которые приняли российское гражданство.
Видео ⟩ "Мы создаем гетто": высказывания главреда Rus.LSM в Эстонии вызвали обсуждение в Сети
"Мы создаем гетто, либо хотим создавать гетто, либо просто показываем, что, ребят, вам здесь не место. А где место? Не знаю. Куда показывать? На восточную границу или в Европу? Тут в зависимости от того, какие языки люди знают, кроме русского. Знают ли", - рассуждает Сафронова.
Видеозапись ее выступления довольно быстро распространилась в соцсетях. На латвийской платформе X (ранее Twitter) политики и журналисты прокомментировали ее высказывания. Мнения разделились.
Депутат от Нацобъединения Янис Домбрава считает, что главный редактор Rus.LSM "распространяет прокремлевские идеи".
"Главный редактор Rus.LSM и глава SEPLP уже подали заявления об отставке? Распространение прокремлевских идей не должно финансироваться за счет латвийских денег", - написал он.
Vai https://t.co/JSCpEqyxU3 galvenā redaktore un SEPLP vadītajs jau ir iesnieguši atlūgumu? Par Latvijas naudu nav jāfinansē prokremlisku naratīvu izplatīšana. https://t.co/8G5BnJ0QHC— Jānis Dombrava (@janisdombrava) October 3, 2023
С ним согласился политтехнолог Юргис Лиепниекс.
"Теперь вопрос - действительно ли так за деньги налогоплательщиков разоблачается и опровергается российская пропаганда или наоборот? Однако, возможно, авторы концепции национальной безопасности не зря говорят, что это не должно финансироваться из государственного бюджета", - заявил он.
Tagad jautājums - vai šādi tiešām par nodokļu maksātāju naudu tiek atmaskota un atspēkota Krievijas propaganda vai tieši otrādi? Varbūt tomēr Nacionālās drošības koncepcijas autori ne velti saka, ka šis nebūtu jāfinansē no valsts budžeta. https://t.co/Zn5qmBWa6o— Jurģis Liepnieks (@JurgisLiepnieks) October 3, 2023
Журналист Элита Вейдемане также написала: "Какое безумие. И таких "ватниц" мы содержим на свои налоги и разрешаем публично высказываться?"
kāds ārprāts. un šādas vatenieces mēs uzturam ar saviem nodokļiem un ļaujam publiski izpausties?— Elita Veidemane 🇱🇻❤🇵🇱 💙💛Слава Україні! (@elitaveidemane) October 2, 2023
Журналист Балтийского центра исследовательской журналистики Re:Baltica Инга Спринге высказала другое мнение: "И она права. Даже если националам это не нравится".
Un viņai ir taisnība. Pat, ja nacionāļiem tas nepatīk. https://t.co/FNAUdu6wIf— Inga Springe (@IngaSpringe) October 3, 2023
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