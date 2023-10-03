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В Венеции с моста упал автобус; погибли по меньшей мере 20 человек

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Последствия крушения автобуса в Венеции. 3 октября 2023 года
Последствия крушения автобуса в Венеции. 3 октября 2023 года Фото: ANDREA BUOSO/EPA

В Венеции с моста упал автобус, в результате чего погибли по меньшей мере 20 человек, сообщает итальянское новостное агентство ANSA со ссылкой на местные власти.

По информации агентства, автобус упал на железнодорожные рельсы.

"Сегодня ночью наше сообщество пережило трагедию, в которой пострадали много людей", - написал в Facebook мэр Венеции Луиджи Бругнаро. Он добавил, что обстановка на месте аварии была "апокалиптической".

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