Видео ⟩ В Украине уничтожена колонна боевой техники российской армии

Согласно опубликованной информации, российская армия провела атаку на позиции украинских сил возле села Урожайное, которое недавно освободили украинцы.

Сообщается, что 28 сентября российские войска хотели вернуть утраченные территории. Для этого Россия использовала пехоту и боевые машины, а также танки, однако атака полностью провалилась.

Украинские войска успешно уничтожили колонну российских танков, когда солдаты отступали с поля боя.

После боя разведывательный дрон зафиксировал два уничтоженных танка Т-80БВ и Т-72Б3, а также несколько взорванных БТР, разведывательную машину БРМ-1К и несколько погибших российских солдат.

Позже российские войска попытались спасти танк Т-80БВ с помощью бронированной спасательной машины, однако вблизи села Урожайное она была перехвачена украинским беспилотником.