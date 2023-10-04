Видео ⟩ Водителя оштрафовали за агрессивное вождение, он не согласен

Андрис продолжал движение и не обращал внимания на полицейский автомобиль, так как следовал правилам дорожного движения. Однако водителю показалось подозрительным, что полиция едет за ним.

На одном из участков дороги вблизи населенного пункта был установлен знак, запрещающий движение со скоростью более 70 км/ч. Андрис затормозил, и сразу после этого загорелись синие полицейские огни. Андрис не отреагировал, так как не думал, что полицейские хотят, чтобы он остановился.

После остановки полицейский подошел к Андрису и указал ему на то, что он слишком быстро затормозил. В протоколе о правонарушении, который он получил позже, было сказано, что водитель оштрафован на 70 евро за агрессивное вождение. Соответственно, были начислены и штрафные баллы за это нарушение.

Андрис считает штраф необоснованным.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu