Руководитель Даугавпилсской больницы подает в отставку

После четырех с половиной лет во главе такого крупного учреждения он чувствует себя выгоревшим, ведь за это время один кризис сменялся другим.

По его мнению, эту должность должен занять человек с новой энергией, а также с большей политической поддержкой. Возможно, это могло бы защитить больницу от хронических, уже миллионных долгов и угрозы неплатежеспособности.

Что касается своего решения уйти с поста главы больницы, Семенов заявил в эфире радио, что это его личное решение.

"Во-первых, я понял, что пришло время, когда я исчерпал свои ресурсы. Во-вторых, время требует немного другого подхода, гибкости и ориентированности на компромиссы. Я более упрямый, а потому считаю, что надо дать возможность более активному человеку", - сказал он.

Семенов намерен управлять больницей до конца года или даже меньше, если удастся обеспечить непрерывность ее работы.

Уже сообщалось, что на этой неделе объявлен конкурс на должность главы Даугавпилсской региональной больницы. Однако Семенов пояснил, что этот конкурс не на его должность, поскольку формально он считается членом правления, а не председателем правления больницы.

По данным Firmas.lv, Семенов входит в состав правления Даугавпилсской региональной больницы с мая 2019 года.