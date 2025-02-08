Энергосистема Калининградской области перешла на автономный режим

Переход на автономный режим с основной территории России в обособленной области произошел без проблем, отметил губернатор.

"Теперь всю нагрузку потребителей обеспечивают три электростанции - Калининградская ТЭЦ-2, Прегольская ТЭС и Талаховская ТЭС. Они обеспечивают необходимую резервную мощность для бесперебойного электроснабжения", - говорится в сообщении.

Переход энергетического комплекса Калининградской области на режим автономной работы готовился 8 февраля в связи с выходом стран Балтии из электросети БРЭЛЛ, которая до сих пор была совместной для России, Беларуси и стран Балтии.

Власти Беларуси также сообщают о стабильной работе энергосистемы страны.

"Белорусская энергосистема продолжает стабильную и надежную работу и после выхода стран Балтии из энергоблока БРЭЛЛ", - говорится в сообщении министерства энергетики Беларуси.

Энергосистема Беларуси "продолжает синхронизированную с энергосистемами Российской Федерации работу в рамках союзного государства", говорится в сообщении.

Отключение стран Балтии от российской электросети прошло успешно и проблем с энергоснабжением не возникло.

Как сообщила агентству LETA руководитель отдела коммуникации предприятия Augstsprieguma tīkls (AST) Лива Егере, электроэнергетические системы стран Балтии продолжают работать в "островном режиме" и автономно контролируют стабильность частоты электросети.

Государственная полиция в распространенном заявлении подчеркивает, что она продолжает следить за ходом событий и работает в усиленном режиме по всей Латвии. До сих пор подключение стран Балтии к общей европейской энергосети идет без инцидентов, отметили в полиции.

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