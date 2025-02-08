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Фото Силиня также подтвердила успешное отключение от российских электросети (4)

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Премьер-министр Эвика Силиня
Премьер-министр Эвика Силиня Фото: @EvikaSilina

Отключение стран Балтии от российской электросети произошло без инцидентов, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.

Как сообщила агентству LETA пресс-служба премьера, сегодня после отключения стран Балтии от российской энергосети Силиня созвонилась с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом и еврокомиссаром по энергетике и жилищному строительству Даном Йоргенсеном, чтобы обсудить полный переход стран Балтии в европейскую энергосеть.

"Символично, как в свое время на Балтийском пути, Латвия с Эстонией и Литвой - все страны Балтии вместе - сегодня отключились от контролируемой Россией сети энергоснабжения и после проведения тестов на автономную работу полностью присоединятся к европейской энергосети, - подчеркнула Силиня. - Это крупнейший и важнейший проект по обеспечению независимости энергосистемы и безопасности региона за последние десятилетия. Кроме того, мы делаем это на год раньше запланированного".

В ходе видеозвонка с Михалом и Йоргенсеном премьер-министр Латвии выразила удовлетворение тем, что процесс прошел без инцидентов, и поблагодарила операторов электроэнергии стран Балтии и другие ответственные учреждения, которые работали для того, чтобы это переключение можно было осуществить.

Следующие шаги будут связаны с модернизацией системы, расширением возможностей применения возобновляемой энергии и укреплением безопасности региона, добавила политик, подчеркнув, что присоединение к европейской энергосети повысит энергетическую безопасность в регионе и обеспечит независимый и надежный контроль за частотой в электросетях Балтии.

Отключение стран Балтии от российской электросети произошло утром в субботу и прошло успешно. Сейчас страны Балтии работают в автономном режиме, а завтра запланировано подключение к единой сети Европы.

Галерея: Подстанция "Резекне" отключается от единой энергосистемы России

Как сообщила агентству LETA руководитель отдела коммуникации предприятия Augstsprieguma tīkls (AST) Лива Егере, электроэнергетические системы стран Балтии продолжают работать в "островном режиме" и автономно контролируют стабильность частоты электросети.

Государственная полиция в распространенном заявлении подчеркивает, что она продолжает следить за ходом событий и работает в усиленном режиме по всей Латвии. До сих пор подключение стран Балтии к общей европейской энергосети идет без инцидентов, отметили в полиции.

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