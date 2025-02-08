Как сообщила агентству LETA пресс-служба премьера, сегодня после отключения стран Балтии от российской энергосети Силиня созвонилась с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом и еврокомиссаром по энергетике и жилищному строительству Даном Йоргенсеном, чтобы обсудить полный переход стран Балтии в европейскую энергосеть.

"Символично, как в свое время на Балтийском пути, Латвия с Эстонией и Литвой - все страны Балтии вместе - сегодня отключились от контролируемой Россией сети энергоснабжения и после проведения тестов на автономную работу полностью присоединятся к европейской энергосети, - подчеркнула Силиня. - Это крупнейший и важнейший проект по обеспечению независимости энергосистемы и безопасности региона за последние десятилетия. Кроме того, мы делаем это на год раньше запланированного".

В ходе видеозвонка с Михалом и Йоргенсеном премьер-министр Латвии выразила удовлетворение тем, что процесс прошел без инцидентов, и поблагодарила операторов электроэнергии стран Балтии и другие ответственные учреждения, которые работали для того, чтобы это переключение можно было осуществить.