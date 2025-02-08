Отключение стран Балтии от российской электросети произошло без инцидентов, заявила премьер-министр Латвии Эвика Силиня.
Как сообщила агентству LETA пресс-служба премьера, сегодня после отключения стран Балтии от российской энергосети Силиня созвонилась с премьер-министром Эстонии Кристеном Михалом и еврокомиссаром по энергетике и жилищному строительству Даном Йоргенсеном, чтобы обсудить полный переход стран Балтии в европейскую энергосеть.
"Символично, как в свое время на Балтийском пути, Латвия с Эстонией и Литвой - все страны Балтии вместе - сегодня отключились от контролируемой Россией сети энергоснабжения и после проведения тестов на автономную работу полностью присоединятся к европейской энергосети, - подчеркнула Силиня. - Это крупнейший и важнейший проект по обеспечению независимости энергосистемы и безопасности региона за последние десятилетия. Кроме того, мы делаем это на год раньше запланированного".
В ходе видеозвонка с Михалом и Йоргенсеном премьер-министр Латвии выразила удовлетворение тем, что процесс прошел без инцидентов, и поблагодарила операторов электроэнергии стран Балтии и другие ответственные учреждения, которые работали для того, чтобы это переключение можно было осуществить.
Sazvanījos ar 🇪🇪 premjerministru @KristenMichalPM un 🇪🇺 @EU_Commission enerģētikas un mājokļu komisāru @DanJoergensen par Baltijas valstu veiksmīgo atslēgšanos no Krievijas energotīkla.— Evika Siliņa 🇱🇻🇺🇦 (@EvikaSilina) February 8, 2025
Šobrīd norit plānotie testi, lai jau drīzumā pabeigtu pieslēgšanos Eiropas energotīklam.
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Следующие шаги будут связаны с модернизацией системы, расширением возможностей применения возобновляемой энергии и укреплением безопасности региона, добавила политик, подчеркнув, что присоединение к европейской энергосети повысит энергетическую безопасность в регионе и обеспечит независимый и надежный контроль за частотой в электросетях Балтии.
Отключение стран Балтии от российской электросети произошло утром в субботу и прошло успешно. Сейчас страны Балтии работают в автономном режиме, а завтра запланировано подключение к единой сети Европы.
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Как сообщила агентству LETA руководитель отдела коммуникации предприятия Augstsprieguma tīkls (AST) Лива Егере, электроэнергетические системы стран Балтии продолжают работать в "островном режиме" и автономно контролируют стабильность частоты электросети.
Государственная полиция в распространенном заявлении подчеркивает, что она продолжает следить за ходом событий и работает в усиленном режиме по всей Латвии. До сих пор подключение стран Балтии к общей европейской энергосети идет без инцидентов, отметили в полиции.
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