Что нужно, чтобы легально владеть оружием в Латвии?

В последние несколько лет в Латвии наметилась тенденция увеличения количества огнестрельного оружия на руках у населения. TVNET+ разбирался, легко ли в Латвии легально получить разрешение на оружие и что для этого нужно.
В любом случае дома нужно будет установить сейф или металлический ящик. Важный нюанс - сейф должен быть вмурован в стену или прикреплен к полу, чтобы его нельзя было унести. Патроны должны храниться в отдельном, запираемом, отделе сейфа.
Правильно ли оборудовано место для хранения оружия, на месте проверяет сотрудник полиции. В дальнейшем полиция имеет право в любое время приехать с проверкой в дом, чтобы посмотреть, как хранится оружие.