Пт, 10.05.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

Что нужно, чтобы легально владеть оружием в Латвии?

Сергей Тихомиров rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Пистолет. Иллюстративное фото.
Пистолет. Иллюстративное фото. Фото: Pixabay

В последние несколько лет в Латвии наметилась тенденция увеличения количества огнестрельного оружия на руках у населения. TVNET+ разбирался, легко ли в Латвии легально получить разрешение на оружие и что для этого нужно.

В любом случае дома нужно будет установить сейф или металлический ящик. Важный нюанс - сейф должен быть вмурован в стену или прикреплен к полу, чтобы его нельзя было унести. Патроны должны храниться в отдельном, запираемом, отделе сейфа.

Правильно ли оборудовано место для хранения оружия, на месте проверяет сотрудник полиции. В дальнейшем полиция имеет право в любое время приехать с проверкой в дом, чтобы посмотреть, как хранится оружие.

"А если меня, например, нет дома, то полиция может попросить членов семьи открыть сейф. Если они это сделают, то можно сказать, что я лишился разрешения", - рассказывает Роман, владелец оружия с более чем 10-летним стажем.

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх