Что нужно, чтобы легально владеть оружием в Латвии?

В любом случае дома нужно будет установить сейф или металлический ящик. Важный нюанс - сейф должен быть вмурован в стену или прикреплен к полу, чтобы его нельзя было унести. Патроны должны храниться в отдельном, запираемом, отделе сейфа.

Правильно ли оборудовано место для хранения оружия, на месте проверяет сотрудник полиции. В дальнейшем полиция имеет право в любое время приехать с проверкой в дом, чтобы посмотреть, как хранится оружие.

"А если меня, например, нет дома, то полиция может попросить членов семьи открыть сейф. Если они это сделают, то можно сказать, что я лишился разрешения", - рассказывает Роман, владелец оружия с более чем 10-летним стажем.