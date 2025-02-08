Десять человек погибли в авиакатастрофе на Аляске

В четверг, 6 февраля, береговая охрана США обнаружила обломки пропавшего самолета на льду в 10 километрах от города Ном.

Никто из десяти человек, находившихся на борту самолета Bering Air Caravan, не выжил.

Самолет направлялся в Ном из Уналаклита. Эти города расположены в 240 километрах друг от друга на берегу залива Нортон.

Это уже третья авиакатастрофа в США за последние дни. 30 января 67 человек погибли в результате столкновения пассажирского самолета и армейского вертолета в Вашингтоне. 31 января семь человек погибли в результате крушения медицинского самолета в Филадельфии.

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