Видео Украинцы сбили российский реактивный ударный самолет

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"Солдаты 28-й бригады уничтожили вражеский Су-25. Благодаря нашим военнослужащим противовоздушной обороны на Торецком направлении на еще один российский ударный самолет меньше", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале бригады опубликовано видео падения самолета.

Украинским военным также удалось нанести повреждения российскому вертолету Ми-8, на котором пытались эвакуировать пилота Су-25.

Пилоты дронов бригады не позволили россиянам осуществить эту задумку.

"В результате вертолет, хромая, вернулся обратно, и ему необходимы значительные ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Последний раз украинские силы обороны сообщали о сбитом Су-25 в августе прошлого года, напоминает СМИ УНИАН.

И тогда самолет был сбит 28-й бригадой.