Сб, 8.02.2025
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Artjoms Ļipins
Cообщи

Видео Украинцы сбили российский реактивный ударный самолет

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото статьи
Фото: Ekrānšāviņš

Украинские военные сбили на Донбассе российский реактивный ударный самолет Су-25, сообщила в субботу в Telegram 28-я отдельная механизированная бригада сухопутных войск Украины.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

"Солдаты 28-й бригады уничтожили вражеский Су-25. Благодаря нашим военнослужащим противовоздушной обороны на Торецком направлении на еще один российский ударный самолет меньше", - говорится в сообщении.

В Telegram-канале бригады опубликовано видео падения самолета.

Украинским военным также удалось нанести повреждения российскому вертолету Ми-8, на котором пытались эвакуировать пилота Су-25.

Пилоты дронов бригады не позволили россиянам осуществить эту задумку.

"В результате вертолет, хромая, вернулся обратно, и ему необходимы значительные ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Последний раз украинские силы обороны сообщали о сбитом Су-25 в августе прошлого года, напоминает СМИ УНИАН.

И тогда самолет был сбит 28-й бригадой.

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх