Украинские военные сбили на Донбассе российский реактивный ударный самолет Су-25, сообщила в субботу в Telegram 28-я отдельная механизированная бригада сухопутных войск Украины.
Видео ⟩ Украинцы сбили российский реактивный ударный самолет
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"Солдаты 28-й бригады уничтожили вражеский Су-25. Благодаря нашим военнослужащим противовоздушной обороны на Торецком направлении на еще один российский ударный самолет меньше", - говорится в сообщении.
В Telegram-канале бригады опубликовано видео падения самолета.
Украинским военным также удалось нанести повреждения российскому вертолету Ми-8, на котором пытались эвакуировать пилота Су-25.
Пилоты дронов бригады не позволили россиянам осуществить эту задумку.
"В результате вертолет, хромая, вернулся обратно, и ему необходимы значительные ремонтные работы", - говорится в сообщении.
Последний раз украинские силы обороны сообщали о сбитом Су-25 в августе прошлого года, напоминает СМИ УНИАН.
И тогда самолет был сбит 28-й бригадой.