Из-за халатности французов пришлось отложить введение новой системы погранконтроля ЕС

Как сообщает Schengen.News, открытие российского участия вызвало серьезные опасения по поводу безопасности, поскольку цель системы - сбор и хранение биометрических данных всех въезжающих в Евросоюз (ЕС) людей, не являющихся гражданами ЕС.

Прокуроры ЕС сейчас расследуют участие московского офиса Atos в создании системы.

The Financial Times писала, что французская компания использовала базирующихся в России сотрудников для покупки программного обеспечения уже в 2021 году.

Согласно некоторым документам, филиал французской компании в Москве действовал с лицензией, позволяющей Федеральной службе безопасности (ФСБ) России контролировать ее деятельность. В то же время, по данным источников издания, сотрудники в Москве были непосредственно вовлечены в покупку программного обеспечения.

Европейская прокуратура теперь ищет дополнительную информацию об участии московского филиала в новой системе пограничного контроля ЕС. Пока расследование продолжается, прокуратура заявила, что не будет комментировать этот вопрос, поэтому еще неизвестно, что еще будет раскрыто, когда расследование будет завершено.

Европейский Союз меняет правила пересечения границы. Теперь вместо штампов в паспорте будет сканирование лица и отпечатков пальцев. Так, с 10 ноября на границе с ЕС должна была заработать новая IT-система пограничного контроля - Entry/Exit Scheme (EES).

Однако позже Европейский Союз отложил введение новой биометрической системы контроля, как сообщалось, из-за неготовности некоторых стран.

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