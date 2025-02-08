Зеленский: северокорейские солдаты вернулись на фронт в Курской области

Ранее сообщалось, что Россия вывела войска Северной Кореи, воюющие на ее стороне, после тяжелых потерь в этих силах.

Более 10 тысяч северокорейских военнослужащих были направлены в Россию в прошлом году, чтобы помочь ей отразить украинское вторжение в Курскую область, сообщали южнокорейские и западные разведывательные службы.

Неделю назад пресс-секретарь украинской армии заявил, что

украинские войска в Курской области в течение трех недель не наблюдали активности со стороны северокорейских войск и не сталкивались с ними.

"Были совершены новые нападения в районах проведения Курской операции (...) Российская армия и северокорейские солдаты снова вернулись", - сказал Зеленский в своем вечернем обращении.

Президент Украины заявил, что "уничтожено значительное количество" вражеских солдат. "Речь идет о сотнях российских и северокорейских солдат", - добавил он.

Шесть месяцев назад украинская армия вошла в Курскую область и заняла десятки приграничных сел. Это первый раз со времен Второй мировой войны, когда иностранная армия вторглась на территорию России.

Несмотря на отправку северокорейских войск, Украина в феврале продолжает контролировать часть Курской области, которую Зеленский рассматривает как козырь в любых будущих переговорах с Россией.

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