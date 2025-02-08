Северокорейские военнослужащие вернулись на линию фронта в Курской области России, заявил в пятницу, 7 февраля, президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский: северокорейские солдаты вернулись на фронт в Курской области
Ранее сообщалось, что Россия вывела войска Северной Кореи, воюющие на ее стороне, после тяжелых потерь в этих силах.
Более 10 тысяч северокорейских военнослужащих были направлены в Россию в прошлом году, чтобы помочь ей отразить украинское вторжение в Курскую область, сообщали южнокорейские и западные разведывательные службы.
Неделю назад пресс-секретарь украинской армии заявил, что
украинские войска в Курской области в течение трех недель не наблюдали активности со стороны северокорейских войск и не сталкивались с ними.
"Были совершены новые нападения в районах проведения Курской операции (...) Российская армия и северокорейские солдаты снова вернулись", - сказал Зеленский в своем вечернем обращении.
Президент Украины заявил, что "уничтожено значительное количество" вражеских солдат. "Речь идет о сотнях российских и северокорейских солдат", - добавил он.
Шесть месяцев назад украинская армия вошла в Курскую область и заняла десятки приграничных сел. Это первый раз со времен Второй мировой войны, когда иностранная армия вторглась на территорию России.
Несмотря на отправку северокорейских войск, Украина в феврале продолжает контролировать часть Курской области, которую Зеленский рассматривает как козырь в любых будущих переговорах с Россией.
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