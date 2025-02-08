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Кто погибает в подразделениях, где служат чиновники РФ?

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Бойцы подразделения БАРС
Бойцы подразделения БАРС Фото: DW: Screenshot Telegram ©Senator_Basyuk/294

Российские госслужащие стремятся безопасно пройти войну РФ против Украины, чтобы построить собственную карьеру. DW изучила список погибших одного из самых безопасных для чиновников подразделений БАРС "Каскад".

Обычно участие российских госслужащих в войне против Украины сопровождается широким PR-освещением в местной прессе и подается с патриотическим пафосом. Для них, в отличие от остальных российских контрактников, действуют ограниченные условия контракта - они могут отправиться на войну на несколько месяцев и расторгнуть договор с Минобороны в любой момент. Спустя несколько месяцев такой "командировки на войну" они возвращаются в свой регион, получив повышение. Как правило, высокопоставленные чиновники находятся вдали от линии соприкосновения и не попадают в опасную зону. Исключением стала гибель в феврале этого года вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова. По данным Telegram-канала Shot, автомобиль чиновника наехал на мину в Курской области.

Ефремов, как и многие другие госслужащие, подписал контракт с подразделением под аббревиатурой БАРС (боевой армейский резерв страны). Эти добровольческие подразделения начали активно пополнять резервистами перед войной с Украиной - они должны были за денежную компенсацию посещать военные сборы в мирное время, а во время войны участвовать в боевых действиях. Во время военной агрессии против Украины в них стали вступать депутаты Госдумы и высокопоставленные чиновники. Политикам это позволяет получить отметку об участии в "СВО" и продвижение по карьерной лестнице.

Российский военнослужащий запускает дрон
Российский военнослужащий запускает дрон Фото: DW: Donat Sorokin/Tass/IMAGO

Одно из самых известных и безопасных подразделений - БАРС "Каскад", созданное депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным. В 2024 году Саблин открыл монумент "павшим каскадерам" (так среди российских военных называют участников этого отряда), на котором есть памятная плита. DW изучила биографии погибших военных, встретив там рядовых граждан и только одного регионального чиновника от "Единой России", а также вспомнила, какие высокие чины побывали в этом подразделении.

Кто создал подразделение для чиновников

БАРС "Каскад" занимается исключительно аэроразведкой, что позволяет госслужащим оставаться вдалеке от непосредственных боевых действий. Возможно, этим он привлекает в свои ряды госслужащих разного ранга и депутатов парламентов.

Основатель подразделения Дмитрий Саблин родился в Мариуполе и даже был почетным гражданином города за организацию под Одессой раскопок военных захоронений времен Второй мировой войны. Власти Украины лишили его этого звания в сентябре 2014 года - за "ведение антиукраинской политики", Саблин стал тогда сопредседателем прокремлевского движения "Антимайдан".

После окончания Московского высшего военного командного училища он прослужил в российской армии и МЧС России. В начале 2000 годов он получил стремительное движение по политической лестнице по протекции депутата Госдумы, генерал-майора в отставке Бориса Громова. Саблин сначала был его заместителем по ветеранской организации "Боевое братство", а затем работал в его команде в Московской области.

После отметки об "СВО", как правило, получают повышение

За все время существования БАРС "Каскад", которое с 2024 года реорганизовалось в более крупное воинское соединение "Гром Каскад", в нем прошли службу шесть депутатов Госдумы, региональные чиновники и парламентарии. Более того, чиновники и госслужащие иногда отправлялись на войну не одни, а вместе с детьми и женами. Например, вслед за челябинским депутатом Олегом Колесниковым в БАРС "Каскад" вступила его жена и коллега по региональному парламенту Елена, а на войне, как утверждается, побывали сыновья двух депутатов Госдумы, в том числе самого Саблина.

Российский военнослужащий запускает дрон
Российский военнослужащий запускает дрон Фото: DW : Alexander Reka/TASS/dpa/picture alliance

Такие "семейные командировки" продолжались, как правило, недолго - всего несколько месяцев. Многие из них числились военнослужащими, в среднем, по несколько месяцев - старший сын Саблина Антон недолго побывал в подразделении отца. В декабре 2023 года в соцсети "Вконтакте" он опубликовал пост, что "принял единственно правильное для мужчины решение - защищать Родину", а в апреле 2024 года депутат от "Единой России" уже участвовал в субботнике в Москве в Ново-Переделкино.

После таких командировок неизвестно ни об одном раненом высокопоставленном чиновнике из списков БАРСа "Каскад", а некоторые, служившие там чиновники смогли получить повышение. Например, как утверждается, дольше всех из депутатов Госдумы - не менее 10 месяцев - на фронте пробыл Евгений Первышов. Теперь он занимает пост врио губернатора Тамбовской области.

Безопасный способ получить отметку об участии в войне

Название БАРС "Каскад" часто всплывает не только в PR-публикациях российских госслужащих, но и появилось в статьях таблоидов в связи Алексеем Блиновским. Его жена - предпринимательница Елена Блиновская - обвиняется в РФ в мошеннической схеме, с помощью которой она уходила от налогов. Алексей вступил в БАРС "Каскад", чтобы его супругу выпустили из СИЗО и освободили от ответственности. Но после завершения контракта этого не произошло. По словам Блиновского, он попал в мошенническую схему экс-адвоката Эльмана Пашаева, который защищал в суде Елену.

Обвиняет Пашаева в мошенничестве и другой контрактник по фамилии Захаров, который проходит по уголовному делу о сбыте наркотиков. Ему экс-адвокат, согласно судебным материалам, обещал службу "в безопасных и комфортных условиях" и прекращение уголовного дела. Интересно, что во время судебных процессов сам Пашаев успел побывать в рядах российской армии в должности командира экипажа танка Т-80, но был задержан в Москве сентябре 2024 года. Выяснилось, что он самовольно оставил часть, по утверждению российских пропагандистских СМИ, "отсиживался в тылу".

Кто погиб в "Гром Каскад"?

Гибель военнослужащих, запускающих разведывательные БПЛА, - довольно редкое явление, так как они находятся на значительном расстоянии от линии боевого соприкосновения. Саблин в одном из пропагандистских сюжетов про работу БАРС "Каскад" рассказывал, что дроны способны летать на расстоянии 70-80 км от точки запуска, а командный пункт может находиться от нее еще в 20 км. При этом основной мишенью становятся именно военнослужащие, запускающие БПЛА. Вражеская сторона может через аэроразведку отследить точку возвращения беспилотника и ударить по этому месту артиллерией, говорил Саблин.

Похороны российского военнослужащего
Похороны российского военнослужащего Фото: DW: Andrei Samsonov/TASS/imago images

На открытом памятнике погибшим бойцам "Гром Каскад" 18 фамилий. Средний возраст погибших - 36 лет. После реорганизации БАРС "Каскад", по словам Саблина, превратился в бригаду из 50 расчетов (не менее 800 человек).

Исходя из информации в соцсети "Вконтакте", выяснилось, что большинство погибших - рядовые, не занимавшие высоких должностей "на гражданке". Например, до подписания контракта с Минобороны РФ Сергей Зайцев устанавливал видеосистемы в охранном предприятии, а житель Челябинска Факил Хамитов воевал в составе подразделения МВД "ДНР Каскад", а до этого был частным предпринимателем. Только в одном случае погибший был действующим госслужащим - Алексей Белозерский занимал должность замруководителя исполкома отделения партии "Единая Россия" в Смоленской области.

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