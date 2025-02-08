Российские госслужащие стремятся безопасно пройти войну РФ против Украины, чтобы построить собственную карьеру. DW изучила список погибших одного из самых безопасных для чиновников подразделений БАРС "Каскад".
Кто погибает в подразделениях, где служат чиновники РФ?
Обычно участие российских госслужащих в войне против Украины сопровождается широким PR-освещением в местной прессе и подается с патриотическим пафосом. Для них, в отличие от остальных российских контрактников, действуют ограниченные условия контракта - они могут отправиться на войну на несколько месяцев и расторгнуть договор с Минобороны в любой момент. Спустя несколько месяцев такой "командировки на войну" они возвращаются в свой регион, получив повышение. Как правило, высокопоставленные чиновники находятся вдали от линии соприкосновения и не попадают в опасную зону. Исключением стала гибель в феврале этого года вице-губернатора Приморского края Сергея Ефремова. По данным Telegram-канала Shot, автомобиль чиновника наехал на мину в Курской области.
Ефремов, как и многие другие госслужащие, подписал контракт с подразделением под аббревиатурой БАРС (боевой армейский резерв страны). Эти добровольческие подразделения начали активно пополнять резервистами перед войной с Украиной - они должны были за денежную компенсацию посещать военные сборы в мирное время, а во время войны участвовать в боевых действиях. Во время военной агрессии против Украины в них стали вступать депутаты Госдумы и высокопоставленные чиновники. Политикам это позволяет получить отметку об участии в "СВО" и продвижение по карьерной лестнице.
Одно из самых известных и безопасных подразделений - БАРС "Каскад", созданное депутатом Госдумы Дмитрием Саблиным. В 2024 году Саблин открыл монумент "павшим каскадерам" (так среди российских военных называют участников этого отряда), на котором есть памятная плита. DW изучила биографии погибших военных, встретив там рядовых граждан и только одного регионального чиновника от "Единой России", а также вспомнила, какие высокие чины побывали в этом подразделении.
Кто создал подразделение для чиновников
БАРС "Каскад" занимается исключительно аэроразведкой, что позволяет госслужащим оставаться вдалеке от непосредственных боевых действий. Возможно, этим он привлекает в свои ряды госслужащих разного ранга и депутатов парламентов.
Основатель подразделения Дмитрий Саблин родился в Мариуполе и даже был почетным гражданином города за организацию под Одессой раскопок военных захоронений времен Второй мировой войны. Власти Украины лишили его этого звания в сентябре 2014 года - за "ведение антиукраинской политики", Саблин стал тогда сопредседателем прокремлевского движения "Антимайдан".
После окончания Московского высшего военного командного училища он прослужил в российской армии и МЧС России. В начале 2000 годов он получил стремительное движение по политической лестнице по протекции депутата Госдумы, генерал-майора в отставке Бориса Громова. Саблин сначала был его заместителем по ветеранской организации "Боевое братство", а затем работал в его команде в Московской области.
После отметки об "СВО", как правило, получают повышение
За все время существования БАРС "Каскад", которое с 2024 года реорганизовалось в более крупное воинское соединение "Гром Каскад", в нем прошли службу шесть депутатов Госдумы, региональные чиновники и парламентарии. Более того, чиновники и госслужащие иногда отправлялись на войну не одни, а вместе с детьми и женами. Например, вслед за челябинским депутатом Олегом Колесниковым в БАРС "Каскад" вступила его жена и коллега по региональному парламенту Елена, а на войне, как утверждается, побывали сыновья двух депутатов Госдумы, в том числе самого Саблина.
Такие "семейные командировки" продолжались, как правило, недолго - всего несколько месяцев. Многие из них числились военнослужащими, в среднем, по несколько месяцев - старший сын Саблина Антон недолго побывал в подразделении отца. В декабре 2023 года в соцсети "Вконтакте" он опубликовал пост, что "принял единственно правильное для мужчины решение - защищать Родину", а в апреле 2024 года депутат от "Единой России" уже участвовал в субботнике в Москве в Ново-Переделкино.
После таких командировок неизвестно ни об одном раненом высокопоставленном чиновнике из списков БАРСа "Каскад", а некоторые, служившие там чиновники смогли получить повышение. Например, как утверждается, дольше всех из депутатов Госдумы - не менее 10 месяцев - на фронте пробыл Евгений Первышов. Теперь он занимает пост врио губернатора Тамбовской области.
Безопасный способ получить отметку об участии в войне
Название БАРС "Каскад" часто всплывает не только в PR-публикациях российских госслужащих, но и появилось в статьях таблоидов в связи Алексеем Блиновским. Его жена - предпринимательница Елена Блиновская - обвиняется в РФ в мошеннической схеме, с помощью которой она уходила от налогов. Алексей вступил в БАРС "Каскад", чтобы его супругу выпустили из СИЗО и освободили от ответственности. Но после завершения контракта этого не произошло. По словам Блиновского, он попал в мошенническую схему экс-адвоката Эльмана Пашаева, который защищал в суде Елену.
Обвиняет Пашаева в мошенничестве и другой контрактник по фамилии Захаров, который проходит по уголовному делу о сбыте наркотиков. Ему экс-адвокат, согласно судебным материалам, обещал службу "в безопасных и комфортных условиях" и прекращение уголовного дела. Интересно, что во время судебных процессов сам Пашаев успел побывать в рядах российской армии в должности командира экипажа танка Т-80, но был задержан в Москве сентябре 2024 года. Выяснилось, что он самовольно оставил часть, по утверждению российских пропагандистских СМИ, "отсиживался в тылу".
Кто погиб в "Гром Каскад"?
Гибель военнослужащих, запускающих разведывательные БПЛА, - довольно редкое явление, так как они находятся на значительном расстоянии от линии боевого соприкосновения. Саблин в одном из пропагандистских сюжетов про работу БАРС "Каскад" рассказывал, что дроны способны летать на расстоянии 70-80 км от точки запуска, а командный пункт может находиться от нее еще в 20 км. При этом основной мишенью становятся именно военнослужащие, запускающие БПЛА. Вражеская сторона может через аэроразведку отследить точку возвращения беспилотника и ударить по этому месту артиллерией, говорил Саблин.
На открытом памятнике погибшим бойцам "Гром Каскад" 18 фамилий. Средний возраст погибших - 36 лет. После реорганизации БАРС "Каскад", по словам Саблина, превратился в бригаду из 50 расчетов (не менее 800 человек).
Исходя из информации в соцсети "Вконтакте", выяснилось, что большинство погибших - рядовые, не занимавшие высоких должностей "на гражданке". Например, до подписания контракта с Минобороны РФ Сергей Зайцев устанавливал видеосистемы в охранном предприятии, а житель Челябинска Факил Хамитов воевал в составе подразделения МВД "ДНР Каскад", а до этого был частным предпринимателем. Только в одном случае погибший был действующим госслужащим - Алексей Белозерский занимал должность замруководителя исполкома отделения партии "Единая Россия" в Смоленской области.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!