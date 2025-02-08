Кто погибает в подразделениях, где служат чиновники РФ?

Российский военнослужащий запускает дрон Фото: DW : Alexander Reka/TASS/dpa/picture alliance

Такие "семейные командировки" продолжались, как правило, недолго - всего несколько месяцев. Многие из них числились военнослужащими, в среднем, по несколько месяцев - старший сын Саблина Антон недолго побывал в подразделении отца. В декабре 2023 года в соцсети "Вконтакте" он опубликовал пост, что "принял единственно правильное для мужчины решение - защищать Родину", а в апреле 2024 года депутат от "Единой России" уже участвовал в субботнике в Москве в Ново-Переделкино.

После таких командировок неизвестно ни об одном раненом высокопоставленном чиновнике из списков БАРСа "Каскад", а некоторые, служившие там чиновники смогли получить повышение. Например, как утверждается, дольше всех из депутатов Госдумы - не менее 10 месяцев - на фронте пробыл Евгений Первышов. Теперь он занимает пост врио губернатора Тамбовской области.

Безопасный способ получить отметку об участии в войне

Название БАРС "Каскад" часто всплывает не только в PR-публикациях российских госслужащих, но и появилось в статьях таблоидов в связи Алексеем Блиновским. Его жена - предпринимательница Елена Блиновская - обвиняется в РФ в мошеннической схеме, с помощью которой она уходила от налогов. Алексей вступил в БАРС "Каскад", чтобы его супругу выпустили из СИЗО и освободили от ответственности. Но после завершения контракта этого не произошло. По словам Блиновского, он попал в мошенническую схему экс-адвоката Эльмана Пашаева, который защищал в суде Елену.